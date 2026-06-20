El Málaga gana el partido decisivo y vuelve a LaLiga tras ocho años

El Málaga CF regresa a LaLiga tras ocho años. El conjunto andaluz venció 1-2 en la final de los play-offs al UD Almería, que se queda en Segunda.

Tras varias temporadas en la mitad superior de la tabla e incluso haber disputado la Liga de Campeones, las cosas se torcieron para el Málaga en 2018. El equipo terminó último en LaLiga y descendió a la segunda división.

Los años siguientes fueron turbulentos en lo deportivo y lo directivo, hasta que en 2023 descendió a la tercera categoría. Sin embargo, regresó a Segunda un año después. Esta temporada acabó cuarto.

Eso le valió disputar los play-offs. En semifinales eliminó a Las Palmas (2-1 en el global). En la final se midió al Almería, tercero en la fase regular.

La ida acabó 0-0, así que el sábado el Almería parecía tener la eliminatoria a favor. Pero el guion fue otro.

Chupete abrió el marcador al enviar el balón al segundo palo (0-1) y David Larrubia colocó el 0-2 en la escuadra. El Almería solo alcanzó el 1-2 de Léo Baptistão, que marcó a bocajarro.

Ambos equipos acabaron con diez: Thalys vio la roja directa en el descuento y Aarón Ochoa la segunda amarilla.