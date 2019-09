El mal que comparten Atleti, Madrid y Barça: demasiados goles encajados

El Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, tres conjuntos con un mismo problema, la defensa

El 3-0 del París Saint Germain - es solo el último ejemplo de un mal que está afectando a los tres grandes de , Real Madrid, Atlético y . Estos tres conjuntos están teniendo grandes problemas defensivos en este inicio de temporada.

En el caso del Real Madrid, Thibaut Courtois es uno de los grandes señalados. El portero belga, que ya fue uno de los 'culpables' la pasada temporada de lo sucedido al conjunto blanco, y parece que en los primeros encuentros de la campaña, sigue con la tendencia, a pesar de que con suma imbatibilidad tras imbatibilidad.

COURTOIS, EN SU PEOR MOMENTO EN EL REAL MADRID

Después de que se marchara Keylor Navas, tras apostar Zinedine Zidane plenamente por el guardameta belga, su rendimiento no se corresponde con la confianza mostrada por el cuerpo técnico del Real Madrid. No ha habido ni un solo encuentro, tanto en la Liga como en la Champions, en el que Courtois no haya encajado goles.

Ante el de Vigo, en la primera jornada, encajó el primer gol de la temporada, siendo un problema que se extendería. Ante el , en el estreno en el Santiago Bernabéu, volvió a ser batido y saltó la sorpresa con el empate de los pucelanos. En otro empate, ante el , el ex del , volvía a encajar, en este caso dos goles más, que se sumarían a los dos que le asestó el en el coliseo blanco.

Además de los problemas con Courtois, la defensa blanca está dando una imagen lejos de la deseada, sumada además de los problemas con las lesiones que se han cobrado ya varias víctimas en la zaga merengue en estos primeros compases del año. El último caso, el de Marcelo.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

UN ATLÉTICO EN CONSTRUCCIÓN, FLOJO EN DEFENSA

En el caso del Atlético de Madrid, es más impactante la cantidad de goles encajados por una defensa que siempre ha estado considerada entre las mejores de Europa. En este comienzo de temporada, Jan Oblak, el actual 'Zamora' de la Liga ha encajado cuatro tantos en el Campeonato Nacional y 2 en la Liga de Campeones.

En los dos primeros encuentros del año en el torneo de la regularidad, Oblak no recibió goles, y no tuvo grandes apuros para mantener su defensa a cero ante dos rivales peligrosos, como son el , en casa, y el , en el estadio de Butarque.

Sin embargo, todo se empezó a torcer cuando el equipo rojiblanco tuvo que remontar al en el Wanda Metropolitano dos goles, con grandes fallos defensivos en las marcas, y obligando a darlo todo hasta el final. Lo peor llegó en Anoeta, cuando la dominó de principio a fin, generando ocasiones y peligro constante, además de marcar en dos ocasiones, siendo en el segundo de ellos cuando Oblak tuvo que retirarse tras un golpe.

Finalmente, ante la , el cuadro italiano se adelantó en hasta dos ocasiones, poniéndose 0-2 arriba. Esto denota que el cuadro de la capital de todavía tiene que desarrollarse y crecer en defensa, ya que los cambios que se han producido todavía tienen que acoplarse al equipo de Simeone.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

EL BARCELONA, CON MÁS GOLES ENCAJADOS DESDE LA 2000/01

Mientras, en la Ciudad Condal tampoco se pueden tirar cohetes. Ha sido un comienzo con altibajos para los hombres de Ernesto Valverde, entre otros motivos, por la poca contundencia en defensa. Ter Stegen, uno de los guardametas más fiables, ha recibido 7 goles en Liga.

El artículo sigue a continuación

Esto supone un récord negativo para el cuadro blaugrana, que desde la temporada 2000/01 no recibía tantos goles en el torneo de la regularidad. En todos y cada uno de los 4 choques ligueros, se encajaron los goles. Ante el Athletic, en la primera jornada, en los últimos compases del choque, Aduriz dio el triunfo a los vizcaínos.

En la siguiente jornada, en el debut en el Camp Nou, a pesar de la goleada, el guardameta germano encajó 2 goles, al igual que el empate ante el . Ante el , en la vuelta al coliseo blaugrana, Ter Stegen volvió a encajar dos tantos, algo que no le había pasado en su etapa como culé.

A esto se suman las declaraciones del portero, pidiendo una oportunidad en la selección, siendo contestado por Neuer, el titular de la escuadra germana, y por Uli Hoeness, con contudencia. Precisamente, el único encuentro que dejó la portería a cero el Barça fue el encuentro de Champions ante el , en .