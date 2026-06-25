El mal historial persigue a los «Machines»... Alemania registra la peor racha de su historia en el Mundial

La selección alemana siguió sufriendo en defensa en el Mundial, tras encajar un gol tempranero ante Ecuador, igualando así la peor racha negativa de su historia en el torneo.

En la tercera jornada de grupos, En el minuto 9, Nelson Angulo, asistido por Pedro Vitti, batió a Alemania, que había abierto el marcador por medio de Leroy Sané en el 2, tras pase de Florian Wirtz.

Con esta diana, Alemania encadena nueve encuentros consecutivos encajando al menos un gol en Mundiales.

Según la web francesa «Stats Foot», Alemania ha recibido al menos un gol en sus últimos nueve partidos mundialistas.

Según la red, esta racha iguala su peor marca histórica, registrada en sus primeros nueve encuentros (1934-1954).

Esta racha evidencia una grave crisis defensiva en el cuatro veces campeón del mundo, que lucha por liderar el Grupo E, integrado también por Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.