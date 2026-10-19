La séptima jornada de la Liga Joy de Élite Sub-21 fue testigo del brillo de un grupo de jóvenes talentos que lograron dejar su huella con sus clubes, ya sea a través de goles o contribuyendo a conseguir victorias.

Luai Al-Obaidi, delantero del Al-Hilal, encabezó la escena tras marcar un doblete que llevó a su equipo a vencer al Al-Fayha por 3-0, mientras que destacaron Battal Al-Harthi y Ziyad Al-Shammari con dos goles cada uno, junto a Abdulaziz Al-Shammari del Al-Ittihad y Turki Al-Ghamil del Al-Hilal, dentro de la lista de los cinco nombres más destacados que merecen seguimiento.

Luai Al-Obaidi: la estrella de la jornada y un doblete hilalí

Luai Al-Obaidi mereció estar al frente de la escena durante la séptima jornada, tras marcar dos goles en la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Fayha por 3-0, confirmando su capacidad para marcar la diferencia en el último tercio ofensivo.

Su doblete llegó en los minutos 31 y 42, después de mostrar un olfato goleador especial y una capacidad para aprovechar las ocasiones, dando a su equipo una clara ventaja antes del final de la primera parte.

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Al-Obaidi no se conformó con marcar, sino que contribuyó a dar al Al-Hilal un fuerte arranque hacia la consecución de los tres puntos, en un momento en el que sigue imponiendo su nombre entre los talentos ofensivos más destacados de la competición.

Battal Al-Harthi: un doblete que da un impulso ofensivo al Al-Riyadh

Battal Al-Harthi impuso su nombre entre las estrellas de la jornada, tras marcar un doblete para el Al-Riyadh en el enfrentamiento ante el Al-Faisaly que terminó con empate a 2-2.

El jugador logró aprovechar las ocasiones que tuvo ante sí, llevando a su equipo a marcar dos goles en un partido que fue testigo de una competencia abierta entre ambas partes.

Y pese a que el Al-Riyadh no se llevó los tres puntos, el rendimiento goleador de Al-Harthi fue uno de los rasgos más destacados del encuentro, tras demostrar su capacidad para llegar a portería y contribuir de manera directa en el resultado.

Ziyad Al-Shammari: brillo goleador en una noche de empate emocionante

Por su parte, Ziyad Al-Shammari acaparó los focos con el Al-Tadamon, tras marcar dos goles durante el emocionante empate ante el Al-Ahli por 3-3, en uno de los partidos más prolíficos en goles de la jornada.

El brillo de Al-Shammari dio a su equipo una notable presencia ofensiva ante un rival fuerte, y confirmó su capacidad para aprovechar las ocasiones en los enfrentamientos que requieren una gran eficacia frente a la portería.

Y pese a que el encuentro terminó sin un ganador, el doblete convirtió al jugador en uno de los nombres individuales más destacados de la séptima jornada.

Abdulaziz Al-Shammari: un talento ittihadí que merece seguimiento

Abdulaziz Al-Shammari representa uno de los nombres prometedores en las filas del Al-Ittihad Sub-21, tras llamar la atención con sus cualidades ofensivas y un potencial que le otorga flexibilidad para moverse lejos de la posición de delantero tradicional.

Al-Shammari se caracteriza por su capacidad para moverse hacia las bandas y participar en la construcción de los ataques, además de la vocación ofensiva que posee y que le ayuda a amenazar la portería de los rivales.

Su presencia en la lista de las estrellas más destacadas de la jornada llegó en el marco de la victoria del Al-Ittihad sobre el Al-Taawoun por 2-1, y la continuidad de su presencia entre los talentos cuya evolución la afición del equipo espera a lo largo de la temporada.

Turki Al-Ghamil: una nueva huella con el Al-Hilal

Turki Al-Ghamil completó la lista de las cinco estrellas, tras marcar el tercer gol del Al-Hilal en la portería del Al-Fayha en el minuto 69, para rematar la victoria de su equipo por 3-0.

El gol de Al-Ghamil confirmó la importancia de su papel en el sistema ofensivo del equipo, especialmente al poseer la capacidad para aprovechar los espacios y contribuir a finalizar los ataques.

Asimismo, su brillo junto a Al-Obaidi dio al Al-Hilal más de una fuente de peligro durante el partido, de modo que el equipo salió con una victoria que combinó la superioridad ofensiva con el mantenimiento de la portería a cero.

Entre los dobletes de Al-Obaidi, Al-Harthi y Al-Shammari, y las huellas de Abdulaziz Al-Shammari y Turki Al-Ghamil, la séptima jornada ofreció una nueva prueba de la diversidad de talentos en la Liga Joy de Élite.

Y con la continuidad de la competencia entre los clubes, la capacidad de estos jugadores para repetir sus niveles y desarrollar su rendimiento sigue siendo un factor importante para seguir su evolución, y una nueva oportunidad para demostrar que merecen dar el salto a niveles más altos en el fútbol saudí.