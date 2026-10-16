El marroquí Mourad Batna volvió a robarse las miradas en la Roshn Saudi League, después de lanzar un extraordinario tiro libre que sacudió las redes de Al Hazem y guiar al Al Fateh a una emocionante victoria por 3-2, en la novena jornada, con lo que el astro marroquí volvió a situar su nombre con fuerza entre los profesionales más destacados que han dejado una huella clara en los campos saudíes, imponiéndose como tema de conversación en los medios deportivos gracias a su continuidad pese al paso de los años.

El disparo de Batna no fue solo un gol decisivo en un partido complicado, sino que tuvo además un valor estadístico llamativo, ya que elevó su cuenta a 5 goles de tiro libre directo desde su llegada a la Roshn League, acercándose así a la dupla formada por el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Anderson Talisca, que le superan por un único gol.

Un icono entre los extranjeros de la liga saudí

El nivel que exhibe el jugador del Al Fateh ha despertado la admiración de varios periodistas saudíes, que elogiaron su capacidad para mantener su influencia futbolística y aportar a su equipo, pese a que no forma parte de la plantilla de ninguno de los grandes clubes con enormes recursos ofensivos.

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El periodista Abdulaziz Al Ghiyama declaró en la cadena de canales saudí "Al Riyadiya": "Mourad Batna es uno de los iconos de los jugadores extranjeros en nuestra liga; es un futbolista que se impone, y eso es prueba de su calidad".

Esta valoración refleja el estatus que ha alcanzado Batna en la liga saudí, después de convertirse en una de las piezas clave del juego del Al Fateh, gracias a sus habilidades en el uno contra uno, su capacidad para generar ocasiones y marcar, además de su destreza en la ejecución del balón parado, elementos que le otorgan un valor que va más allá de las cifras.

Turki Al Ajma: tiene 36 años y 95 contribuciones en la liga

Por su parte, el periodista Turki Al Ajma expresó su gran admiración por lo que ofrece el astro marroquí, señalando que Batna posee una personalidad futbolística cuyos movimientos resultan difíciles de prever, así como la capacidad de ejecutar soluciones ofensivas incluso ante rivales que conocen su peligrosidad.

Al Ajma dijo en la cadena de canales "Thmanyah": "Reconozco que me gusta Mourad Batna. Este jugador es distinto a los demás: tú, como rival, sabes lo que va a hacer, pero no puedes detenerlo".

Y añadió: "Hablas de 36 años y hablamos de 95 contribuciones en la liga saudí, y con un club que no es ofensivo de forma constante".

Este elogio pone de relieve la capacidad de Batna para seguir ofreciendo un rendimiento ofensivo influyente pese al paso de los años, ya que su impacto no depende únicamente de la velocidad, sino de su habilidad en el trato del balón y del acierto al elegir el momento adecuado para disparar o pasar, algo que le ayuda a marcar la diferencia incluso en los partidos más complicados.

El secreto del vínculo de Batna con el Al Fateh

A su vez, el periodista Turki Al Dabaan elogió las cualidades del jugador marroquí, al considerar que su valor no se limita a lo que ofrece dentro del campo, sino que se extiende a su personalidad y a la forma en que gestiona su carrera, así como a su apego a su papel en el Al Fateh pese a lo que se ha dicho sobre las ofertas recibidas de otros clubes.

Al Dabaan señaló en la cadena de canales "Thmanyah": "Mourad Batna es un jugador especial, y no destaca únicamente por su estrellato en el campo".

Y concluyó: "Mourad es un jugador sensato; le llegaron ofertas de otros clubes, pero las rechazó porque conoce su valor en el Al Fateh. La asistencia en los dos goles del partido de hoy mostró el carácter combativo que tiene Mourad Batna, y es uno de los pilares del Al Fateh".