Galatasaray sufrió este sábado su primera derrota liguera de la temporada. Cim Bom cayó por un contundente 4-0 en casa del Trabzonspor, donde Mohamed Salah fue la gran figura con un hat-trick y una asistencia. Galatasaray puede perder el liderato este fin de semana ante Besiktas o Amedspor, que se enfrentan el domingo. Trabzonspor está ahora a tres puntos de Gala.

Ya en el minuto cuatro, Trabzonspor abrió el marcador ante su afición. Galatasaray se volcó al ataque y se olvidó por completo de pensar en el repliegue defensivo. Salah quedó solo ante el portero Ugurcan Çakir y definió con su zurda favorita para hacer el 1-0.

Cinco minutos antes del descanso, Trabzonspor volvió a golpear. Salah mantuvo de manera excelente la visión de juego y asistió a Noah Saviolo, que mostró su clase con un disparo colocado a la escuadra lejana para el 2-0.

Antes del descanso, el sufrimiento del Galatasaray fue a más. El fichaje veraniego Franculino Djú puso el balón atrás para la llegada de Salah, para quien fue un trámite empujarla con el interior de la izquierda.

El técnico del Galatasaray, Okan Buruk, intentó forzar algo dando entrada a Baris Alper Yilmaz al inicio de la segunda parte por Deniz Gül, pero no sirvió de nada para Cim Bom, que ya no pudo hacer partido en absoluto.

Buruk no pudo contener su frustración a veinte minutos del final, cuando Leroy Sané recibió una entrada brutal de Stefan Savic. El montenegrino vio amarilla, mientras que Buruk fue expulsado con roja.

A diez minutos del final, Salah completó su hat-trick. El egipcio arrancó por el centro, no encontró oposición alguna de la defensa del Galatasaray y volvió a dejar sin opciones a Çakir con la izquierda: 4-0.

Poco después, tras Buruk, también vio la roja un jugador del Galatasaray. Lesley Ugochukwu clavó sus tacos, aparentemente de manera deliberada, en el muslo de Ozan Tufan y recibió una tarjeta roja directa. No hubo más goles.



