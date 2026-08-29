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Abdelmawgood Samir

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El Madrid ya presentó una queja en su contra: revelado el árbitro del partido entre el Madrid y el Málaga

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
España

El árbitro Al-Makki dirigió 40 partidos

La Federación Española de Fútbol anunció la designación de Juan Martínez Munuera como árbitro del partido entre el Real Madrid y el Málaga, previsto para mañana en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de las competiciones de LaLiga, mientras que Daniel Jesús Trujillo se encargará de las funciones del videoarbitraje (VAR).

Martínez Munuera cuenta con un amplio historial con el Real Madrid, tras haber dirigido 40 partidos del equipo en LaLiga, en los que el club logró 26 victorias, 9 empates y 5 derrotas.

Pese a ello, el nombre del árbitro ha estado ligado a diversas críticas por parte de la afición y de la directiva del Real Madrid, que anteriormente presentó una queja contra él por lo recogido en su informe sobre uno de los partidos de la temporada 2023-2024.

Martínez Munuera dirigió el último partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada frente al Athletic de Bilbao, que finalizó con victoria del conjunto blanco (4-2).

A pesar del estado de polémica que rodea al árbitro, el Real Madrid no ha sufrido ninguna derrota en LaLiga como local en los partidos dirigidos por Martínez Munuera desde la temporada 2022-2023.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
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Málaga
MAL

Por el contrario, el árbitro español ha dirigido 12 partidos del Málaga en LaLiga, en los que el equipo logró 5 victorias, dos empates y 5 derrotas, siendo su último partido con el conjunto andaluz en la temporada 2017-2018.

El duelo de mañana trae consigo un antecedente previo entre ambos equipos bajo la dirección de Martínez Munuera, tras haber arbitrado el partido entre el Real Madrid y el Málaga en la temporada 2013-2014, que finalizó con victoria del conjunto blanco por un gol a cero en el estadio de La Rosaleda.

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