El Madrid, clave en la renovación de Di María

Por Jorge C. Picón y Marc Mechenoua - Ángel Di María dejó una imagen positiva ante la afición del Real Madrid, pero abandonó el club en conflicto con Florentino Pérez unas semanas después de ganar la décima Liga de Campeones: degradado en la jerarquía de los delanteros tras la llegada de Bale, había pedido una revalorización importante para premiar sus actuaciones. El presidente del Madrid se negó y utilizó la venta para financiar la llegada de otros jugadores (James Rodríguez, Toni Kroos y Keylor Navas, sobre todo).

El argentino tendrá mucho que demostrar a su antiguo club, pero sobre todo al actual. Ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias en 20 partidos en todas las competiciones, y está teniendo su peor temporada desde que llegó a París.

El compañero fiel de Messi se juega la renovación

"Es bueno que tengamos lo mejor de ambos mundos", dijo Pochettino respecto a la posibilidad de que juegue junto a Messi. "Tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de cada uno", añadió. Además, fue el capitán del equipo y marcó un gol sublime contra Chile (2-1 el 28 de enero). Suele combinar con Leo. En ocasiones, de form forzada, lo que hace que a veces se olvide de las subidas de Hakimi.

Di María ha sido y es muy activo en la integración de Lionel Messi en París. Ahora, quiere prolongar su contrato, que expira en julio. Como informó Goal en noviembre, el ex jugador del Manchester United quería retrasar su regreso a Newells Old Boys. Con la epidemia de Covid-19, no está seguro de poder mantener un nivel salarial alto en Argentina y por eso quiere activar la opción en su contrato. Y ahí puede estar el problema. Aunque ambas partes han avanzado en los últimos meses en una ampliación, el PSG está estancado y a la espera de ver si el argentino es capaz de subir su nivel de rendimiento.