El Madrid abre el expediente del proyecto fracasado y el Gobierno de España presiona a la FIFA por la final del Mundial

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En una sola semana, el estadio Santiago Bernabéu, feudo del gigante español Real Madrid, se encontró en el corazón de dos batallas paralelas, una no menos candente que la otra.

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Por un lado, una batalla legal y económica que el Real Madrid libra contra el Ayuntamiento de Madrid, en la que reclama una indemnización de 20 millones de euros por el fracaso del proyecto del aparcamiento subterráneo.

Por otro lado, una batalla deportiva y política no menos importante, con la llegada de una delegación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para evaluar la preparación del estadio de cara a albergar partidos del Mundial 2030, encabezados por la final.

Una reclamación de 20 millones de euros

El diario «Mundo Deportivo» recogió de la plataforma informativa «Vox Populi» que el Real Madrid ha iniciado oficialmente los trámites de reclamación contra el Ayuntamiento de Madrid, exigiendo el pago de 20 millones de euros, a raíz de la cancelación del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu.

El club tiene previsto incluir esta propuesta en el orden del día de su asamblea anual de socios, para informar a sus miembros de los detalles del paso legal y de sus motivos, en un momento en que el club considera que la ciudad asume toda la responsabilidad por la paralización del proyecto.

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El proyecto del aparcamiento se remonta a hace muchos años, igual que el propio proyecto de remodelación del estadio. Fue aprobado inicialmente y el club empezó a dar pasos prácticos para ejecutarlo, antes de que fuera detenido a mediados de 2025 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras un recurso presentado por la asociación de vecinos afectados por las obras de construcción del Bernabéu.

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El Real Madrid argumenta que el proyecto fue registrado en su momento con una condición clara, según la cual, en caso de no ejecutarse, «el Ayuntamiento de Madrid estaría obligado a indemnizar al club por los daños sufridos». En base a ello, la sociedad creada específicamente para este proyecto, «Aparcamientos del Santiago Bernabéu», dirigida por el director general del club, José Ángel Sánchez, reclama la cantidad mencionada, como estimación de los gastos en que incurrió el club en las fases de planificación, estudios y trabajos preparatorios.

Este paso se interpreta como una nueva escalada en la relación entre el club y las autoridades locales, tras años de tensión relacionada con las obras de remodelación, el ruido, las aglomeraciones y el impacto de los grandes eventos sobre los vecinos del barrio.

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La FIFA en el Bernabéu

Al mismo tiempo, el estadio del conjunto blanco recibió a una delegación de la Federación Internacional de Fútbol, en el marco de una gira de inspección de cara al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Según informó el periodista Antón Meana en la emisora «Cadena SER», se celebraron reuniones con las principales partes implicadas, que se prolongaron durante toda la tarde, con la presencia de representantes del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid.

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La FIFA explicó que estas visitas representan «una etapa importante en el proceso de selección de la ciudad anfitriona, y permitirán a la FIFA evaluar los planes de preparación y operación del torneo, así como las infraestructuras propuestas para cada estadio candidato».

La delegación se reúne por la tarde con Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, que prefirió no viajar a Praga para asistir al partido entre España y la República Checa en la Liga de las Naciones de Europa, con el fin de acudir a la reunión con la FIFA.

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Preguntas técnicas, no de exhibición

La emisora española aseguró que las preguntas de la FIFA fueron claras, y que todas las respuestas se ofrecieron de inmediato. No obstante, los representantes del Gobierno de España insistieron en que las reformas que pueda necesitar el Bernabéu son completamente distintas si va a albergar un partido de la fase de grupos, en comparación con que acoja la final.

Señaló que la delegación mostró una gran admiración por el estadio, pero que el fondo del asunto reside en saber si es posible satisfacer todos los requisitos de la FIFA, que son muchos, y si los responsables del proyecto están dispuestos a evitar introducir cambios sustanciales en su plan propuesto.