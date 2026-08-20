El logro se acerca: ¿qué necesita el Al-Hilal para conseguir la racha invicta más larga de su historia?

El Al-Hilal continuó su fuerte inicio en la Roshn Saudi League, tras lograr su segunda victoria consecutiva esta temporada, al imponerse a domicilio ante el Al-Feiha por tres goles a cero, en la noche de este jueves, en el marco de los partidos de la segunda jornada, para escalar hasta el liderato de la tabla de clasificación y acercarse un nuevo paso a la racha invicta más larga de su historia en el torneo.

El serbio Sergej Milinkovic-Savic abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 31, antes de que Sultan Mendash añadiera el segundo gol al inicio de la segunda mitad, mientras que Nasser Al-Dawsari cerró el triplete del conjunto azul en el minuto 88.

El Al-Hilal estuvo cerca de añadir un tercer gol más temprano, después de que el neerlandés Crysencio Summerville fallara un penalti en el minuto 81, al enviar el balón por encima del larguero.

44 partidos sin perder

Según el diario «Arriyadiyah», el Al-Hilal elevó su racha de partidos sin derrota en la Liga de Profesionales a 44 encuentros consecutivos, una racha que comenzó tras su derrota ante el Al-Nassr por 3-1 el 4 de abril de 2025.

El equipo necesita ahora evitar la derrota en sus dos próximos partidos ante el Al-Khaleej y el Al-Ahli para igualar la racha invicta más larga de su historia en la competición, que alcanzó los 46 partidos consecutivos entre mayo de 2023 y noviembre de 2024, bajo la dirección de Jorge Jesus. Además, podría lograr un nuevo récord (47 partidos) si evita la derrota ante el Al-Shabab en la quinta jornada.

El Al-Hilal se sitúa también a solo 7 partidos de igualar el récord de la racha más larga de partidos sin derrota en la historia de la Liga de Profesionales, en poder del Al-Ahli, que mantuvo su registro sin derrotas durante 51 partidos consecutivos entre los años 2014 y 2016.

El Al-Hilal, líder; el Al-Feiha, sin puntos

El Al-Hilal elevó su casillero a 6 puntos, logrando el pleno tras su victoria en la primera jornada sobre el Al-Faisaly por 4-2, para conservar el liderato de la tabla de clasificación.

Por su parte, el Al-Feiha continuó su irregular inicio, tras encajar su segunda derrota consecutiva, después de caer en la jornada inaugural ante el Neom por 2-1, para quedarse sin puntos en el último puesto.

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