¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

El logo de la liga en el futuro: el gol "cinematográfico" de Eleninina irrumpe en las mentes

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
G. Ilenikhena
Arabia Saudí
Nigeria

Más que un simple gol

El nigeriano George Ilenikhena, profesional en las filas del Al-Ittihad, logró protagonizar el evento durante la noche del clásico ante el Al-Nassr, que "El Decano" se adjudicó por un resultado de (2-1), en la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Lee también: Un nuevo dolor de cabeza: Fesing, la aterradora "pesadilla" del Al-Nassr en 112 días

La estrella nigeriana, de 19 años, logró acaparar las miradas en la noche del clásico al marcar un doblete espectacular en apenas 18 minutos, pero el segundo gol, en el minuto 22, fue el más destacado cuando se elevó en el aire y desvió el balón con el pie hacia la red.

La cuenta oficial de la Liga Roshn de Profesionales, a través de la plataforma "X", describió esta impresionante jugada como un gol cinematográfico, en alusión a la habilidad de la estrella nigeriana para tomar la decisión.

Entradas para los partidos de la Saudi Pro League¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Por su parte, el reconocido periodista Khalid Al-Shenaif dijo a través de su programa "Dorina Ghair": "Lo que hizo Ilenikhena es algo digno de la imaginación, y creo que ese salto podría convertirse en el emblema de nuestra liga en el futuro".

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y concluyó: "El jugador se elevó en el aire unos 220 centímetros, lo que se considera una altura muy elevada, pero demuestra su agilidad y su fuerza física".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google