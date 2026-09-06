El nigeriano George Ilenikhena, profesional en las filas del Al-Ittihad, logró protagonizar el evento durante la noche del clásico ante el Al-Nassr, que "El Decano" se adjudicó por un resultado de (2-1), en la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Lee también: Un nuevo dolor de cabeza: Fesing, la aterradora "pesadilla" del Al-Nassr en 112 días

La estrella nigeriana, de 19 años, logró acaparar las miradas en la noche del clásico al marcar un doblete espectacular en apenas 18 minutos, pero el segundo gol, en el minuto 22, fue el más destacado cuando se elevó en el aire y desvió el balón con el pie hacia la red.

La cuenta oficial de la Liga Roshn de Profesionales, a través de la plataforma "X", describió esta impresionante jugada como un gol cinematográfico, en alusión a la habilidad de la estrella nigeriana para tomar la decisión.

Por su parte, el reconocido periodista Khalid Al-Shenaif dijo a través de su programa "Dorina Ghair": "Lo que hizo Ilenikhena es algo digno de la imaginación, y creo que ese salto podría convertirse en el emblema de nuestra liga en el futuro".

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y concluyó: "El jugador se elevó en el aire unos 220 centímetros, lo que se considera una altura muy elevada, pero demuestra su agilidad y su fuerza física".