La alianza entre Tommy Hilfiger y el Liverpool FC es una de las más destacadas entre moda y fútbol. Anunciada a principios de año, su histórica colaboración global culmina con la campaña de verano 2026, sincronizada con la cuenta atrás para el Mundial de ese año.

No se trata de réplicas de juego, sino de una línea premium de estilo de vida, viaje y prepartido. Tommy Hilfiger fusiona su ADN preppy de la costa este —Ivy League, líneas definidas y aire universitario— con la identidad del Liverpool FC.

La colección Verano 2026 incluye cortes sofisticados, siluetas relajadas y piezas clásicas de Tommy Hilfiger con un toque moderno. Predominan el rojo, blanco y azul, con detalles náuticos que renuevan el estilo preppy.

Tommy Hilfiger

La campaña, rodada en Anfield y Liverpool, destaca la comunidad y sus raíces. Virgil van Dijk, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai muestran cómo estas piezas pasan del viaje al estilo urbano diario.

Disponible en la tienda online de Tommy Hilfiger.

Ya está disponible en la web de Tommy Hilfiger.



