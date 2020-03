El Liverpool vs. Atlético de Madrid se jugará a puerta abierta pero el Gobierno pide que no viajen aficionados

El club rojiblanco ha emitido un comunicado para confirmar que el duelo en Anfield tendrá público.

El - de vuelta de los octavos de final de la UEFA no tendrá medidas de seguridad especiales por el coronavirus y los aficionados podrán acceder libremente a Anfield Road, tal y como ha hecho público el club madrileño en un comunicado.

Sin embargo, el Atleti ha querido trasladar a sus aficionados la recomendación del Gobierno de para que los aficionados del Atlético que tienen previsto viajar a no lo hagan y se queden en la capital de España.

El comunicado completo del Atlético reza así:

Hace escasos minutos, UEFA y las autoridades locales han confirmado en la reunión de seguridad celebrada en Anfield que el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Liverpool se disputará con total normalidad y abierto a ambas aficiones.



No obstante, esta misma tarde, el Gobierno de España se ha puesto en contacto con el club a través del Consejo Superior de Deportes y le ha transmitido una serie de recomendaciones que, por su relevancia, reproducimos textualmente a continuación:



“En consonancia con las medidas aprobadas hoy por el Gobierno relativas al coronavirus, y específicamente en lo relacionado con la petición de evitar los viajes y la apelación a la responsabilidad individual formulada por las autoridades sanitarias, el Consejo Superior de Deportes recuerda a los aficionados de los clubes la decisión tomada por el Gobierno, a saber: No se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. Esta medida guarda coherencia con las adoptadas en relación con los vuelos procedentes de . No atender esta solicitud se considerará una decisión al margen de las evidencias científicas aplicables para situaciones como la que sufre Madrid, de ‘medidas de contención reforzada’. No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable”.



El club considera razonables las recomendaciones del Gobierno y estima prudente seguirlas. A aquellos socios que, siguiendo las recomendaciones gubernamentales, finalmente decidan no viajar a Liverpool, el Club Atlético de Madrid les devolverá el importe de las entradas que adquirieron a través de nuestro club para este encuentro. Los socios que finalmente no se desplacen a Inglaterra y que soliciten la devolución del coste de la localidad deberán enviar un correo electrónico a socios@atleticodemadrid.com antes de las 19:00 horas (hora española) del miércoles 11 de marzo de 2020.