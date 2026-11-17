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El Liverpool se ha sumado al Arsenal y al Paris Saint-Germain en la puja por Maxim De Cuyper, lateral izquierdo del Brighton & Hove Albion, de cara a un posible traspaso en 2027. El Brighton ha valorado al internacional belga de 25 años en 50 millones de libras para intentar frenar el creciente interés de clubes de toda Europa.

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El Liverpool sigue de cerca al lateral belga

Según TEAMtalk, los ojeadores del Liverpool siguen a De Cuyper con vistas a presentar una oferta en el futuro. AC Milan y Roma también están interesados, además del Liverpool, el Arsenal y el PSG. El Arsenal ya fue relacionado con el jugador antes de que dejara el Club Brugge por 17 millones de libras en julio de 2025. Esta temporada suma cuatro goles y cuatro asistencias en 16 partidos. Su rendimiento ha contribuido a que el equipo de Fabian Hurzeler ocupe la segunda posición en la Premier League y la quinta en la Conference League.

Un medio alemán confirma el interés firme de varios clubes

Tras esas primeras informaciones, el medio alemán Fussball News afirma que Liverpool, Arsenal y PSG están «seriamente» interesados en fichar a De Cuyper de cara al próximo año. Los responsables de fichajes del Liverpool consideran al dinámico lateral belga una «opción interesante» para suceder a Kostas Tsimikas en Anfield y ofrecer una fuerte competencia por un puesto de titular en el lado izquierdo de la defensa.

Cerrar un acuerdo en 2027 por los 50 millones de libras que pide actualmente el Brighton podría acabar ahorrándole al Liverpool una suma considerable en el mercado de fichajes más adelante. El club de la costa sur se ha labrado una sólida reputación por descubrir talentos a bajo precio y convertirlos en jugadores de gran valor, tras incorporar al defensa desde Bélgica por una cantidad relativamente modesta para el mercado actual.

Su valoración podría duplicarse en el futuro

Por su parte, Football Insider ya ha calificado al defensa de 25 años como «la próxima estrella de 100 millones de libras del Brighton», siguiendo los pasos del excentrocampista del club Moises Caicedo. Su creciente prestigio en el fútbol europeo no ha hecho más que aumentar durante el actual parón internacional de noviembre.

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El medio señala que las destacadas actuaciones de De Cuyper con la selección belga ante Turquía e Italia durante la última semana intensificarán aún más la puja de los grandes clubes por su fichaje. Si el Liverpool logra hacerse con el lateral izquierdo, su llegada supondría una importante amenaza para el puesto de Milos Kerkez en el once titular.

El actual titular tendrá que competir por su puesto

De Cuyper tiene calidad para desplazar al internacional húngaro de 23 años y convertirse en el lateral izquierdo titular del Liverpool. Aunque Kerkez tuvo un comienzo irregular en Anfield, el joven ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas. Además, el exdefensa del Bournemouth sigue contando con el respaldo del entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, tras la fructífera etapa que compartieron en la costa sur.