El Liverpool se lleva un fichaje de 40 millones de euros; la mitad del importe del traspaso irá a parar al Real Madrid

No será el Newcastle United, sino el Liverpool quien fiche a Víctor Muñoz. El experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano asegura que los Reds han ganado la carrera. Solo faltan detalles para anunciar el acuerdo.

Muñoz, extremo izquierdo de 22 años con contrato en Osasuna hasta 2030, marcó siete goles y dio cinco asistencias la temporada pasada.

Su velocidad, regate y definición despertaron gran interés. El Newcastle pareció cerca, pero no cerró el trato.

El Liverpool, dispuesto a pagar los cuarenta millones de la cláusula, ha sido decisivo. Ya hay acuerdo con el jugador, que firmará hasta 2032.

Llegó a Osasuna procedente del Real Madrid en 2025 por cinco millones, y el 50 % de la cláusula (20 millones) irá al club blanco.

Un gran revés para el Newcastle, que lo veía como sucesor de Anthony Gordon, fichado por el FC Barcelona. En el Liverpool competirá por un puesto con jugadores como Cody Gakpo.

Debutó con España en marzo y Luis de la Fuente lo incluyó en la lista para el Mundial, aunque solo ha disputado dos partidos y se quedó en el banquillo en el estreno contra Cabo Verde.