El Liverpool quiere fichar al PSG y tiene en mente a una superestrella mundial

Fabrizio Romano prevé un efecto dominó en el mercado de fichajes de este verano. El periodista italiano especializado en traspasos señala que debemos vigilar de cerca las situaciones de Yan Diomande y Bradley Barcola.

Romano recuerda que el Liverpool ya quiso fichar a Barcola el pasado verano, aunque no hubo acuerdo. Ahora los Reds volverán a intentarlo con el París Saint-Germain.

Paralelamente, el Liverpool sigue al delantero del RB Leipzig, Diomande, quien brilló la pasada Bundesliga.

Si el PSG ficha a Diomande, Barcola podría salir y el Liverpool tendría la ventaja.

Si Diomande elige Liverpool, Barcola se quedará en París. Romano insiste: este verano habrá un efecto dominó.

Arsenal también sigue a Barcola, autor de 13 goles y 5 asistencias esta temporada.