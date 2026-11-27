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El Liverpool prepara, según las informaciones, un ambicioso mercado de fichajes de verano y tiene en el punto de mira al centrocampista del Bayern de Múnich Jamal Musiala y al delantero del Monza Gustavo Varela. El club inglés está dispuesto a estudiar un costoso fichaje del internacional alemán si demuestra que está en condiciones de jugar, y también se encuentra bien situado para intentar incorporar al delantero revelación de la Serie A.

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El Liverpool apunta a fichajes ambiciosos para el verano

Según Football Insider, el Liverpool está dispuesto a estudiar el fichaje de Musiala en verano, además de mostrar interés por Varela, la sensación del Monza . Las informaciones procedentes de Alemania apuntan a que el centrocampista del Bayern, de 23 años, tendrá una cláusula de rescisión activa el próximo verano, lo que ha puesto sobre aviso a los clubes que llevan tiempo siguiéndole. Sin embargo, las fuentes advierten de que sería una operación «muy cara», por lo que el Liverpool necesita primero que demuestre que está en condiciones de jugar.

El Bayern, preocupado por el futuro de Musiala

Musiala atraviesa una temporada difícil tras desarrollar una afección neurológica que le ha provocado convulsiones en ocasiones durante los partidos. Pese a jugar mucho con Alemania en el Mundial disputado en verano, solo ha sido titular una vez en la Bundesliga en lo que va de temporada, mientras el Bayern trabaja para ayudarle a esclarecer la causa del problema.

El medio señala que el club de la Bundesliga está «preocupado» por el futuro de Musiala y sigue siendo escéptico sobre la posibilidad de que recupere su mejor nivel. Con un «contrato enorme» en Múnich, al Bayern le preocupa pagar un salario elevado a un jugador que rara vez está disponible. La situación ha suscitado un polémico debate en el fútbol alemán que el Liverpool sigue de cerca.

El delantero del Monza llama la atención del Liverpool

Además de su interés por Musiala, el Liverpool ha recibido señales alentadoras en su búsqueda de refuerzos ofensivos en Italia. El medio reveló que el club de la Premier League está bien situado para «convencer» al delantero del Monza Varela, de 21 años, de fichar por el equipo de Anfield el próximo verano.

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Varela se ha convertido en una de las sorpresas de la Serie A durante la temporada 2026-27, con 11 goles en sus primeros 11 partidos de liga. El Liverpool ya sigue de cerca su rápida progresión y, según las fuentes, es probable que el Monza esté dispuesto a negociar su venta al final de la temporada, aunque el club italiano no dejará marchar barata a su estrella.

Su estado físico y su rendimiento serán decisivos

Los próximos meses serán decisivos para ambos objetivos mientras el Liverpool define sus planes de fichajes para el verano. El Bayern cree que los persistentes problemas de salud de Musiala disuadirían a los grandes clubes, por lo que el Liverpool esperará a ver señales claras de mejoría antes de presentar una oferta. Mientras tanto, el Monza está dispuesto a elevar el precio de Varela si continúa su racha goleadora en la Serie A.