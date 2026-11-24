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El Liverpool prepara un movimiento en enero por Abdellah Ouazane, promesa del Ajax de 17 años, para contar con una alternativa en ataque a Florian Wirtz, que atraviesa un gran momento. Con el responsable de fichajes Julian Ward acelerando los planes para reforzar las opciones del internacional alemán, Ouazane, aficionado del Liverpool desde niño, se ha convertido en un objetivo importante de cara al mercado invernal.

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Ward acelera la búsqueda de un mediapunta para enero

Según informa Anfield Watch, el equipo de fichajes del Liverpool ha incluido a Ouazane en su lista de candidatos, junto a Wael Mohya y Gilberto Mora, mientras busca un sustituto fiable para Wirtz. Aunque el club está encantado con el estado de forma reciente de Wirtz, Ward sabe que el alemán no puede cargar solo con la responsabilidad creativa. Por eso, el Liverpool está intensificando sus esfuerzos para incorporar a un mediapunta suplente cuando se reabra el mercado.

Una joven promesa que sueña con Anfield

Considerado uno de los mejores talentos surgidos de la prestigiosa cantera del Ajax en la última década, Ouazane ya ha hecho historia con su club y su selección. Con 1,83 m de altura, el jugador de 17 años es el cuarto más joven en marcar con el Ajax en la Eredivisie en lo que va de siglo y el goleador más joven de la historia de la selección absoluta de Marruecos.

Aunque actualmente juega como atacante por la izquierda en Ámsterdam, es un mediapunta clásico que también ha actuado como interior en categorías inferiores. Elogiado por su técnica y su visión de juego, ganó la Copa Africana de Naciones sub-17 con Marruecos cuando solo tenía 16 años. Además, el citado medio señala que Ouazane es aficionado del Liverpool desde niño y sueña con jugar en Anfield, lo que hace muy posible un traspaso en invierno.

Iraola lidera el resurgir del Liverpool

El interés del Liverpool por Ouazane responde al plan más amplio de Ward y del entrenador Andoni Iraola de construir un proyecto joven y dominante tras la profunda crisis vivida con Arne Slot. Ese resurgimiento quedó patente en la reciente goleada al Manchester United, partido en el que Wirtz generó por sí solo un récord del club en la Premier League de 10 ocasiones y elevó sus cifras a seis goles y cuatro asistencias en sus últimos nueve partidos como titular entre su club y su selección.

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Fichado por una cantidad que entonces supuso un récord para el club, Wirtz brilló ante el United junto a otros jóvenes talentos como Rio Ngumoha y Jeremy Jacquet, además de Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola y Victor Munoz. Unir a Ouazane, uno de los jugadores más destacados de la generación de 2009, con Ngumoha, promesa de 2008, reforzaría aún más el núcleo ofensivo del Liverpool a largo plazo.

El mercado de enero pone a prueba la determinación del Liverpool

Con enero cada vez más cerca, Ward debe decidir si presenta una oferta formal por Ouazane o si se decanta por las otras opciones, Mohya y Mora. Convencer al Ajax de que deje salir a una de sus promesas más preciadas a mitad de temporada exigirá una negociación cuidadosa, incluso con el claro deseo del adolescente de fichar por el Liverpool. Conseguir un recambio de calidad para Wirtz podría resultar decisivo mientras el equipo de Iraola, revitalizado, pelea por grandes títulos.