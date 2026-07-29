El Liverpool no se asusta por el precio de 170 millones de euros y prepara una oferta oficial

Liverpool tiene previsto dar este verano un gigantesco impulso de calidad a su delantera. Los Reds están preparando actualmente una oferta oficial por Bradley Barcola, según Fabrizio Romano.

Recientemente ya se supo que Barcola no quiere renovar su contrato con el Paris Saint-Germain, lo que llevó a Liverpool a abrir conversaciones con su entorno. Esas negociaciones avanzan por buen camino, aunque el PSG no parece dispuesto a vender a su delantero estrella por una ganga.

«Se alcanzará pronto un acuerdo personal, porque las condiciones no suponen ningún problema», afirmó Romano en su canal de YouTube. «Barcola quiere ir al Liverpool. En este momento, Liverpool está preparando una oferta oficial».

«La relación entre Liverpool y PSG es excelente, pero el aspecto económico sigue siendo una parte importante», continuó el periodista italiano especializado en fichajes. «Todavía pasarán algunos días antes de que se presente la oferta».

Romano puede confirmar que los franceses quieren ver una cantidad enorme por Barcola. «Varios medios hablan de un precio de salida de 170 millones de euros. Al final, esa realmente no será la cantidad del traspaso, pero sí está claro que se trata de muchísimo dinero».

Aunque los medios británicos informan de que Liverpool todavía tiene suficiente presupuesto para fichajes este verano, la primera oferta será en cualquier caso muy inferior a los 170 millones que se piden. La cuestión es hasta qué punto el PSG estará dispuesto a ceder en ese sentido. Barcola, internacional con Francia, tiene contrato en París hasta mediados de 2028.

La posible llegada de Barcola significa malas noticias para Cody Gakpo. El extremo no estuvo en un gran momento de forma la temporada pasada y está por ver cuál será su papel bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola. Además, Gakpo despertaría el interés de, entre otros, Tottenham Hotspur y Bayern de Múnich.