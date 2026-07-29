El Liverpool se prepara para presentar su primera oferta oficial por el extremo francés Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, en un paso serio para reforzar su línea ofensiva tras la marcha de Mohamed Salah al final de la temporada 2025-2026.

Según el diario británico "The Athletic", el internacional francés se ha convertido en el objetivo prioritario y único de la dirección de Anfield, sobre todo después de que el jugador mostrara un deseo fuerte y decidido de vivir una nueva experiencia en la Premier League y vestir la camiseta del Liverpool.

A pesar de que el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, fijó el valor de mercado de su jugador en unos 145 millones de libras esterlinas, el Liverpool se niega a plegarse a esa cifra astronómica.

El diario citó a fuentes cercanas a las negociaciones, según las cuales el Liverpool planea formalizar su interés con una oferta que no supere los 100 millones de libras esterlinas, apoyándose en una poderosa baza de presión: la negativa total del jugador a la idea de renovar su contrato, al que solo le quedan dos años, y su insistencia en trasladarse a Merseyside.

Esta gran apuesta del Liverpool recae sobre un jugador que ha demostrado su valía con números, ya que Barcola disputó 49 partidos la temporada pasada, en los que marcó 13 goles y dio 7 asistencias, y fue un elemento decisivo en la conquista por parte del equipo de los títulos de la Ligue 1 y la Champions League, pese a su feroz competencia con Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué por el puesto de extremo izquierdo.

Cabe recordar que Barcola, formado en la academia del Lyon y que se incorporó al Paris en agosto de 2023, disputó 152 partidos con la camiseta del club parisino, en los que marcó 39 goles y dio 37 asistencias, lo que lo convierte en el sucesor ideal para suplir el vacío de Mohamed Salah en la banda derecha, a pesar de que su posición natural es la de extremo izquierdo.