El Liverpool fija el precio: esto es lo que Cody Gakpo debería reportar en caso de una posible salida

Cody Gakpo aún no ha informado al Liverpool de su deseo de marcharse, según el periodista Ben Jacobs. El internacional holandés suena para un posible traspaso, pero aunque el club tiene una cifra en mente, no busca venderlo activamente.

En las últimas semanas se ha confirmado el interés de varios equipos de primer nivel, entre ellos el Tottenham Hotspur.

El especialista en fichajes Mounir Boualin añadió que equipos de Inglaterra, España y Alemania siguen su evolución y que el jugador habría manifestado su voluntad de salir.

Sin embargo, Jacobs matiza: el sábado informó de que el jugador aún no ha comunicado nada al Liverpool, que no está dispuesto a dejarlo marchar. No lo venderá activamente.

Gakpo tiene contrato hasta 2030 y Transfermarkt lo valora en sesenta millones de euros. Si quisiera marcharse, el Liverpool escucharía ofertas alrededor de los setenta millones.

Como referencia, Liverpool recuerda los 80 millones que el Barcelona pagó este verano por Anthony Gordon al Newcastle.

El jugador, con 50 partidos internacionales, llegó en 2022 del PSV por 42 millones y, desde entonces, ha jugado 180 partidos con el Liverpool y marcado 50 goles.