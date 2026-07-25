El Liverpool define su postura sobre el fichaje de Vinicius, con un gigante saudí a la espera

El futuro de Vinicius Junior sigue generando polémica en el mercado de fichajes, ante el estancamiento de las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid.

El contrato del internacional brasileño con el Real Madrid finaliza el próximo verano, mientras que las negociaciones para su renovación no han registrado ningún avance tangible hasta el momento.

El nombre de Vinicius ha empezado a sonar en los pasillos de los grandes clubes de la Premier League, aunque las opciones disponibles para la estrella brasileña parecen limitadas hasta ahora, según el periodista Ben Jacobs.

Ben Jacobs reveló que los representantes de Vinicius Junior ofrecieron el nombre del extremo del Real Madrid al Liverpool como posible opción durante el actual mercado de fichajes de verano. Pese a ello, el Liverpool no ha abierto ninguna negociación seria o directa para hacerse con el jugador, ya que los reds se centran actualmente en reforzar la posición de extremo derecho.

Jacobs señaló que, en caso de que Vinicius decida abandonar el Real Madrid este verano, el Arsenal sigue siendo el único destino interesado en esta operación hasta el momento, ante la ausencia de un interés real por parte del resto de clubes.

Indicó que el Arsenal maneja el asunto con cautela debido a las complicaciones dentro del Real Madrid, pero está dispuesto a abrir la puerta a las negociaciones si recibe indicios positivos por parte del jugador y sus representantes.

Y concluyó: "Al mismo tiempo, la liga saudí sigue soñando con incorporar a la estrella brasileña, y se cree que el Al Ahli sería el destino más probable si el jugador muestra su disposición a marcharse, teniendo en cuenta que el año pasado ya se le presentó una oferta de cinco años por valor de mil millones de euros".