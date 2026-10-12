El Liverpool choca con una cláusula de rescisión descomunal para arrebatar al sustituto de Salah: Anfield espera al brasileño volador

Después de gastar más de 160 millones de libras esterlinas sin encontrar lo que buscaba, parece que el Liverpool ha hallado por fin la solución al problema que ha inquietado a su afición desde la marcha de la leyenda Mohamed Salah. La solución llega desde el Estadio do Dragão, en Portugal, pero su precio no será nada barato, ya que el Oporto ha levantado el lema de "no hay rebajas" ante el Liverpool.









El hueco en el extremo derecho inquieta a Iraola

El Liverpool gastó a lo grande para reforzar su línea ofensiva este verano: incorporó al francés Bradley Barcola por 125 millones de libras y al español Víctor Muñoz por 35 millones, con el fin de ampliar las opciones del entrenador Andoni Iraola y compensar la salida de Mohamed Salah.

Pero ambos fichajes generaron un desequilibrio táctico evidente, según el portal británico "TEAMtalk", pues los dos nuevos jugadores prefieren actuar por el costado izquierdo del ataque y, con la presencia de Cody Gakpo y del joven talento Rio Ngumoha en esa misma posición, Iraola se ha quedado con una lista de opciones desequilibrada, y sigue buscando un recambio real y determinante para Salah en el extremo derecho.

Y aunque el fútbol moderno concede flexibilidad a los jugadores, y han aparecido indicios de que tanto Muñoz como Gakpo podrían ser opciones temporales, cada vez se especula más con que el Liverpool tratará de contratar a un extremo derecho específico cuando se abra el mercado de fichajes el 1 de enero.

De hecho, el Liverpool intentó sin éxito incorporar a Ismaïla Sarr y a Yankuba Minteh en los últimos instantes del mercado de verano, pero ahora ha surgido una nueva opción, más brillante.

La joya brasileña: William Gomes

Según el diario portugués "A Bola", la joven estrella del Oporto William Gomes ha captado la atención del nuevo director deportivo del Liverpool, Julian Ward, que quiere que el brasileño sea su primer fichaje en su segunda etapa.

El brasileño, de 20 años, llegó al Estadio do Dragão en enero de 2025 en una operación que costó solo 9 millones de euros (7,6 millones de libras esterlinas), con el traspaso del lateral izquierdo Wendell en sentido contrario al Sao Paulo.

Tras un comienzo lento, Gomes estalló de forma asombrosa con el gigante portugués, con una participación en 20 goles (16 tantos y 4 asistencias) en 67 partidos.

Esta temporada mantiene su gran nivel con dos goles marcados y dos asistencias en ocho encuentros de la Primeira Liga portuguesa, lo que refleja la enorme confianza y el atrevimiento que posee.

El Oporto eleva el precio a 100 millones de euros

Y lo mejor para el Liverpool es que el Oporto está abierto a la idea de vender, pero bajo sus propias condiciones. Después de renovar el contrato de Gomes la semana pasada hasta junio de 2031, el club portugués elevó el valor de su cláusula de rescisión de 80 millones de euros a 100 millones de euros, es decir, el equivalente a 84,6 millones de libras esterlinas y 112 millones de dólares, asegurando que no aceptará menos de esa cifra.

Al explicar la renovación, el entrenador del Oporto, Francesco Farioli, declaró: "¿La renovación del contrato de William Gomes? Es uno de esos jugadores que necesitan tiempo para adaptarse. Durante los primeros seis meses aprovechó su tiempo para aclimatarse y, la temporada pasada, apreciamos su calidad, pero le faltó regularidad".

Y continuó: "Ahora hablamos de un jugador distinto: ha mantenido su nivel y ha madurado de forma notable, no solo en su manera de jugar, sino también en su preparación para competir, pues se esfuerza en cumplir con una dieta y un régimen de entrenamiento estrictos".

Farioli añadió: "La renovación del contrato era necesaria, y el valor de la cláusula de rescisión del contrato me tranquiliza. Si viene otro club, tendrá que pagar todo lo que pueda, pero yo deseo que se quede unos meses más. Es un jugador clave y uno de los futbolistas fundamentales".

Tercera incursión de Ward en Portugal

Durante su anterior etapa como director deportivo del Liverpool, Julian Ward (45 años) demostró su disposición a asaltar el mercado portugués, pues fue el responsable de llevar a Luis Díaz desde el Oporto y a Darwin Núñez desde el Benfica hasta Anfield en dos operaciones de gran envergadura.

Y ahora parece que Ward se prepara para un tercer asalto a Portugal, esta vez por William Gomes, aunque está claro que hacerse con el esperado sucesor de Salah exigirá desembolsar una nueva cifra enorme.







