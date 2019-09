El Liverpool bilndará a Van Dijk en previsión de que gane el The Best y el Balón de Oro

El defensa ya tendría un acuerdo para renovar hasta 2025 y tendría un salario de 11,5 millones de euros por temporada.

El está tratando de ir un paso por delante para no perder a Virgil Van Dijk, una de sus grandes estrellas. El central de los Reds ya ha ganado el premio a mejor jugador de la UEFA en 2019 y es el gran candidato para ganar el premio The Best de la FIFA el próximo 23 de septiembre y el Balón de Oro que entrega France Football.

Estos reconocimientos individuales sumadas a la UEFA que ha ganado con los Reds ha aumentado la cotización del jugador y el Liverpool ya le ha ofrecido una renovación para blindar su futuro ante las posibles ofertas que puedan llegarle a partir de ahora.

Según Mirror, el Liverpool ya tiene un acuerdo verbal con el jugador para que renueve hasta 2025, una duración de contrato que prácticamente garantiza que cuelgue la botas en Anfiel Road y su salario aumentaría hasta los 11,5 millones de euros y una serie de bonus por objetivos individuales como partidos jugados o encuentros con la portería a cero.