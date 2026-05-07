El Liverpool atiende las protestas de los aficionados: estos son los precios de las entradas para la próxima temporada

El Liverpool ha decidido rebajar el aumento de precio previsto para las entradas. Los aficionados del club ya dejaron claro durante los partidos de abril que no estaban de acuerdo con los planes de encarecer las entradas y los abonos en los próximos años, y el club ha decidido ahora hacerles caso.

El club pretendía incrementar los precios en línea con la inflación durante las próximas tres temporadas, lo que generó malestar entre los seguidores.

En el duelo contra el Fulham mostraron una pancarta con el lema «No al aumento del precio de las entradas», y ante el Crystal Palace levantaron tarjetas amarillas que advertían: «Precaución, el alma de Anfield en peligro».

Finalmente, la subida se limitará a un 3 % para la próxima temporada y se congelará de nuevo en 2027/28.

Los abonos más baratos costarán unos 850 euros y los más caros, unos 1075 euros. Las entradas sueltas oscilarán entre 35 y 72,50 euros.

En un comunicado conjunto, los grupos de aficionados expresan su satisfacción: «Acogemos con satisfacción la decisión del Liverpool de no seguir adelante con el modelo de precios de entradas de tres años anunciado anteriormente».

«Tras las protestas y las conversaciones con la junta de aficionados, el club se ha comprometido a presentar una nueva propuesta que nos permita estudiar cómo reducir a largo plazo los costes y mejorar la accesibilidad».

«Entendemos que algunos se sentirán decepcionados por el aumento de los precios de las entradas para la próxima temporada, pero queremos asegurar a los aficionados que seguiremos en contacto con el club y haremos todo lo posible por encontrar otras soluciones en el futuro».