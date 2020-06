El Liverpool aplazaría las celebraciones si gana la Premier League

Los reds buscan levantar el título 30 años después pero Klopp ha desvelado que las celebraciones por la ciudad tendrían que esperar por el coronavirus

El cuenta los días para acabar con su particular espera más larga. Los reds buscan levantar el título de Liga en 30 años después y por primera vez desde que el campeonato inglés se refundó con el nombre de Premier League.

El torneo se reanudará el próximo 17 de junio tras el coronavirus y el Liverpool necesitará sumar sólo dos victorias más para levantar el ansiado título, ya que tiene una ventaja de más de 20 puntos sobre el Manchester City en la clasificación.

Sin embargo, la celebración red por el título sería descafeinada, ya que sus aficionados no podrán entrar en Anfield por el coronavirus y tampoco podrán realizar una fiesta multitudinaria por las calles de Liverpool. Pero la fiesta no se suspenderá, sólo se aplazará como ha explicado el entrenador red, Jurgen Klopp.

Más equipos

"No poder celebrar de la forma en que siempre has soñado no es bueno, lo entiendo totalmente. No es que mi plan ideal sea celebrar solo en el estadio y luego simplemente irme a casa. No era así cuando lo imaginaba. Pero eso no se puede cambiar ahora. ¿Por qué deberíamos hacer un gran problema con algo que no se puede cambiar? Llegará un día en que la vida volverá a la normalidad. Cuando alguien haya encontrado la vacuna, cuando alguien ha yaencontrado una solución al problema, cuando las tasas de infección sean cero o inferiores, ese día llegará. Entonces tendremos derecho a celebrar lo que queramos ese día. Si es en la jornada 12 ó 13 de la próxima temporada y queremos celebrarlo, ¿quién lo va a parar? Entonces ofrecermos el trofeo y luego podremos llevarlo por la ciudad en el autobús. Si otras personas piensa entoces que estamos completamente locos, sinceramente no me importa. Será diferente pero una celebración especial, sin duda", explicó el alemán en Sky.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

"Esta puede llegar a ser histórica, tengo que decirlo claramente. Y no solo en el club, sino histórica en general. Tenemos la oportunidad de obtener un número increíble de puntos y, por lo tanto, nos preparamos para ello y a ver qué pasa", añade el alemán sobre la vuelta de la competición.