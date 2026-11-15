El Liverpool adelanta al Crystal Palace, colista, en la carrera por el defensa del Lens Ismaelo Ganiou, de 21 años

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El Liverpool se ha sumado a la puja por el prometedor central del Lens Ismaelo Ganiou después de que el Crystal Palace, que atraviesa dificultades en la Premier League, no lograra ficharlo en verano. Tras irrumpir con fuerza en la Ligue 1 la temporada pasada, el defensa de 21 años optó por quedarse en Francia y firmar un nuevo contrato de larga duración hasta 2030.

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El Liverpool, tras la revelación de la Ligue 1

Según informa Football Insider, el club de Merseyside está interesado en fichar al joven defensa tras sus destacadas actuaciones en la máxima categoría francesa. El Crystal Palace ya intentó llevar a Selhurst Park durante el mercado de verano al internacional absoluto con Burkina Faso y en categorías inferiores con Francia. Aunque los dirigentes del Palace esperaban que siguiera al exentrenador del Lens Pierre Sage al sur de Londres, el central rechazó el traspaso y renovó su contrato en agosto, antes de que Sage fuera destituido esta semana.

Las salidas tardías frustraron el fichaje en verano

No lograr el fichaje del defensa fue parte de una agitada remodelación de la zaga del Palace durante el último año, en el que Marc Guehi y Maxence Lacroix se marcharon por un total de 72 millones de libras.

En el pódcast Transfer Insider de la publicación, el periodista Callum O'Connell explicó cómo el Palace dejó escapar su oportunidad: «Creo que [el interés del Liverpool] será una noticia bastante frustrante para cualquiera que siga al Crystal Palace.

»Pierre Sage quería ficharlo en verano, quería llevárselo al Palace.

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»Al final, el Palace no lo consiguió. Estaba esperando a vender a Maxence Lacroix, y puede que esa operación no se cerrara tan pronto como esperaba.

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»Ganiou acabó firmando ese nuevo contrato con el Lens. Es un fichaje que no lograron, un jugador que se les escapó».

Los fichajes de emergencia no dan resultado en un Palace en apuros

Pese a ingresar una suma considerable por las ventas de Guehi y Lacroix, el club del sur de Londres optó por no pagar un traspaso para incorporar a un sustituto en propiedad durante el mercado de verano. En su lugar, los dirigentes de Selhurst Park ficharon gratis al exdefensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu e incorporaron a Axel Disasi y a Honest Ahanor como cedidos.

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Esta solución provisional ha salido muy mal en los primeros meses de la temporada. El Palace ocupa actualmente el último puesto de la Premier League tras encajar 24 goles en sus primeros 10 partidos, la cifra más alta de la competición. Ese pésimo registro defensivo acabó costándole el puesto a Sage.

El próximo entrenador afronta una reconstrucción en enero

Thomas Frank parece ahora encaminado a sustituir a Sage en el banquillo de Selhurst Park, y reforzar una defensa que encaja demasiados goles será la prioridad más urgente del danés. Dado que la plantilla actual no cuenta con suficientes alternativas para solucionar sus problemas defensivos, se espera que los dirigentes del club respalden a su próximo entrenador en el mercado de enero. Como el coste económico de descender de la Premier League supera con creces el precio de nuevos fichajes, el Palace tendrá que buscar otras opciones mientras el Liverpool intenta fichar a Ganiou.