El litigio por Jarlan Barrera que no afecta al Atlético Nacional

En los próximos días el TAS entregará el fallo sobre un pleito legal donde está involucrado Junior de Barranquilla.

Jarlan Junior Barrera vive días de felicidad en Medellín desde su llagada al . El jugador samario se metió rápidamente en el corazón del hincha gracias a sus buenas presentaciones en el inicio de la temporada.

En las últimas horas, esa tranquilidad que vive el jugador con el Verdolaga se vio supuestamente amenazada por una disputa legal entorno al volante. Algunas versiones de prensa indicaron que Barrera podría verse afectado siendo inhabilitado según un fallo que emitiría el TAS, con demanda en FIFA de por medio, a conocerse en los próximos días.

Por fortuna para los paisas, y si bien hay un litigio por el jugador, su actuación en el equipo de Osorio no está amenazada. Así se lo comentaron fuentes oficiales de la institución a Goal, quienes además manifestaron que el club tampoco está involucrado en el asunto.

La disputa es entre el Club Juventud de Américas de Santa Marta y el por un dinero correspondiente a los derechos de formación de Jarlan, que está pendiente por pagarse. Según se supo, este 16 de agosto habrá una audiencia entre las partes en Bogotá como parte del proceso que se adelanta ante el Tribunal Deportivo.

Independiente de la resolución del caso, ni Atlético Nacional, ni Jarlan Barrera se verán afectados económica o deportivamente y el jugador seguirá a disposición del cuerpo técnico, como quiera que es uno de los pocos que e ha mantenido en la formación titular pese a la conocida rotación de Juan Carlos Osorio.

Sobre el tema de Jarlan Barrera y el TAS: es una disputa entre dos clubes por los derechos de formación del jugador y la audiencia será el 16 de agosto en Bogotá. Jarlan no está implicado en el asunto y sea cual sea la decisión no lo afectará a él ni a Nacional. — Santiago Cadavid A. (@Sancadavid93) August 8, 2019

En la atención a prensa de este jueves, previo al partido ante por la Liga Águila, el ex- no se refirió al tema y se mostró 100% enfocado en su desempeño con el equipo: "Me he involucrado más en el juego, ayudando a recuperar, cuando me toque jugar lo haré y cuando no, respetaré la decisión del profe (...) Me siento bien también en la banda, ya lo hice tiempo atrás, y lo he hecho en los últimos partidos, y siento que ahí también puedo aportarle mucho al equipo".

"Equidad es un buen equipo y va a estar motivado por enfrentarnos. Nosotros nos vamos a sentir de locales porque va a ser en El Campín. Estoy contento, la gente siempre me ha demostrado mucho cariño acá, a mi y a mi familia, y quiero responderles eso con buen fútbol y títulos", agregó.