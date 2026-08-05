Un informe periodístico señaló este miércoles que el Lille tiene como objetivo fichar a un jugador del Real Madrid durante el mercado de fichajes veraniego en curso, para compensar la esperada salida de su estrella marroquí Ayoub Bouaddi.

Con Ayoub Bouaddi cada vez más cerca de su traspaso al Manchester City, el Lille ya ha definido a su posible sucesor, procedente de la academia del Real Madrid.

El mercado de fichajes veraniego está siendo escenario de una intensa actividad para el Lille, que se prepara para comenzar un nuevo capítulo en su historia con la llegada de Davide Ancelotti al cargo de director técnico.

Tras varias temporadas marcadas por la estabilidad, el club del norte atraviesa una auténtica etapa de transición con cambios sustanciales en su plantilla, ya que se han marchado jugadores fundamentales como Chancel Mbemba, Aïssa Mandi y Thomas Meunier, además del joven Hugo Rajovre.

Estos traspasos obligan a la directiva a acelerar el ritmo de trabajo para construir un equipo capaz de cumplir con sus ambiciones declaradas, especialmente con la participación del Lille en la Liga de Campeones.

Ayoub Bouaddi, a las puertas del Manchester City

El joven centrocampista, de 18 años, es un talento excepcional y se ha convertido en una de las estrellas emergentes más destacadas del fútbol europeo.

Tras su llamativa actuación en el escenario internacional durante el Mundial 2026 con Marruecos, el jugador del Lille ha experimentado un enorme aumento de su valor de mercado en los últimos meses.

El Lille no ha ocultado sus grandes ambiciones económicas respecto a este talentoso jugador marroquí, pues considera que su valor podría superar los 100 millones de euros.

El Manchester City está ya muy cerca de alcanzar un acuerdo con el Lille por el fichaje de Ayoub Bouaddi, las negociaciones han avanzado de forma notable y se han dado los últimos retoques a las cláusulas básicas de la operación.

El Lille quiere fichar a Jorge Cestero

Según el diario "Marca", el Lille ya ha contactado con el Real Madrid para estudiar la posibilidad de fichar a su joven centrocampista Jorge Cestero, que ha causado un gran revuelo en la academia del club.

Cestero, de 20 años, juega actualmente en el Real Madrid Castilla y está considerado uno de los talentos emergentes más destacados del club, hasta el punto de que su antiguo entrenador, Álvaro Arbeloa, lo describió como "el mejor centrocampista defensivo de España", una descripción que refleja la elevada posición de la que goza el hijo de Zaragoza en el Real Madrid.

Desde su incorporación al Real Madrid en 2019, Cestero ha ido consolidando su lugar progresivamente gracias a su inteligencia futbolística, sus cualidades técnicas y su capacidad para dirigir el centro del campo desde una posición profunda. No es solo un jugador que sabe recuperar el balón, sino que posee un estilo moderno que le permite penetrar las defensas rivales, resistir su presión y dar vitalidad a los ataques de su equipo.

El Real Madrid sigue de cerca la evolución de Jorge Cestero, y no se descarta su posible ascenso al primer equipo a medio plazo.

El jugador tiene contrato hasta 2028 y ha tenido la oportunidad de acercarse al equipo que entonces dirigía Xabi Alonso, donde participó en algunas sesiones de entrenamiento con las estrellas del Real Madrid, antes de que Arbeloa le concediera su debut con el primer equipo ante el Benfica en la Liga de Campeones.

Su madurez, pese a su corta edad, y su influencia en el centro del campo del Castilla han contribuido a elevar el techo de las expectativas sobre su futuro. En cuanto al Lille, parece que el objetivo es hacerse con un jugador de características similares a las de Ayoub Bouaddi, es decir, fichar a un joven talento de alto potencial capaz de desarrollarse rápidamente en un entorno competitivo.

El club también podría preferir la opción de la cesión, una alternativa acorde con la política del Lille de apoyar el desarrollo de los jóvenes jugadores prometedores, y con la estrategia del Real Madrid de dar a sus jóvenes talentos más minutos de juego a nivel profesional.