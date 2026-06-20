Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cunha Brazil haitiGetty
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El liderato vuelve a cambiar: Brasil derrota a Alemania y recupera el récord histórico

Alemania
Brazil
World Cup
Alemania
Brasil

Una carrera que no se ve en el Mundial...

Brasil ha recuperado el liderato histórico de goleo en Mundiales, superando a Alemania por dos goles.

Según «Globo», Brasil suma 241 goles en Copas del Mundo, dos más que Alemania, gracias a los tantos de Matheus Cunha ante Haití.

Alemania había recuperado momentáneamente el liderato tras golear 7-1 a Curaçao, pero la Seleção respondió de inmediato.

Argentina es tercera con 155 goles, Francia cuarta con 139 e Italia quinta con 128, con una gran brecha respecto al resto.

Se espera que esta rivalidad continúe en 2026, pues ambas selecciones mantienen un poder ofensivo impresionante.

World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Brazil crest
Brazil
BRA
Anuncios