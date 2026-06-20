El liderato vuelve a cambiar: Brasil derrota a Alemania y recupera el récord histórico

Brasil ha recuperado el liderato histórico de goleo en Mundiales, superando a Alemania por dos goles.

Según «Globo», Brasil suma 241 goles en Copas del Mundo, dos más que Alemania, gracias a los tantos de Matheus Cunha ante Haití.

Alemania había recuperado momentáneamente el liderato tras golear 7-1 a Curaçao, pero la Seleção respondió de inmediato.

Argentina es tercera con 155 goles, Francia cuarta con 139 e Italia quinta con 128, con una gran brecha respecto al resto.

Se espera que esta rivalidad continúe en 2026, pues ambas selecciones mantienen un poder ofensivo impresionante.