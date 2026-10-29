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El Paris Saint-Germain visita el Stade Océane el viernes por la noche con la intención de ampliar su racha de cinco victorias consecutivas en la Ligue 1. El entrenador Luis Enrique advirtió a sus jugadores de que no se confiaran ante el Le Havre, colista de la clasificación.

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El campeón busca mantener su buena racha en el Stade Oceane

El Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, visita este viernes por la noche al Le Havre, colista de la competición, en el Stade Oceane. El equipo de Luis Enrique llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones, entre ellas un triunfo por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y otro por 2-0 frente al Lyon en liga.

El PSG encabeza la Ligue 1 con 17 puntos en ocho partidos.

Mientras tanto, el Le Havre sigue sin ganar y ocupa el último puesto de la tabla tras caer por 4-3 ante el Marsella en un emocionante encuentro.

Enrique advierte de las dificultades ante un rival que aún no ha ganado

En la rueda de prensa previa al partido, Enrique insistió en que sus jugadores no subestimarán al equipo de Didier Digard. «Estar en lo más alto de la tabla es un incentivo para seguir ganando», declaró Enrique.

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«Cada vez que nos hemos enfrentado a equipos considerados más débiles, hemos tenido problemas. Aunque nosotros estamos primeros y ellos últimos, habrá momentos difíciles que gestionar».

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«Es una prueba y un desafío para nosotros... Nos crean problemas con su delantero centro y sus extremos», añadió el técnico español.

Las lesiones ponen a prueba la profundidad de la plantilla antes de la visita

El PSG afronta bajas importantes por lesión. La más destacada es la de Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió ante el Barcelona una lesión del ligamento cruzado anterior que le hará perderse el resto de la temporada. El defensa Marquinhos también será baja por un problema en el muslo, aunque Enrique descartó realizar fichajes de urgencia.

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El Le Havre también tiene una larga lista de lesionados, con Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele y Elias Jelert fuera de combate.

Enrique destacó la rotación de la plantilla y elogió la aportación en los últimos partidos de jugadores del banquillo como Senny Mayulu y Mika Godts.

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La lucha por el título se intensifica mientras el PSG busca los tres puntos

Una victoria ante el Le Havre consolidaría la posición del PSG en lo más alto de la Ligue 1.

El campeón busca ampliar su ventaja sobre el Rennes, segundo clasificado, antes de volver a centrarse en sus compromisos europeos.

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El partido en el Stade Oceane comenzará el viernes por la tarde.