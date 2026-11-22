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Rodri no estuvo con el Barcelona en el partido ante el Villarreal de este domingo, pero Pedri sí, y fue el artífice directo de la notable remontada azulgrana en el marcador.

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En uno de los partidos más emocionantes de la temporada, el Barcelona transformó una desventaja de dos goles ante el Villarreal en una dramática victoria por 3-2, tras reaccionar en la segunda parte con tres goles consecutivos. Así, el conjunto catalán convirtió una noche que empezó como una pesadilla en una vibrante remontada en el Spotify Camp Nou, en partido de la decimotercera jornada de LaLiga.

Según el diario «Mundo Deportivo», Pedri dominó el desarrollo del encuentro y condujo a su equipo a darle la vuelta al marcador para ganar por 3-2.

La ventaja de dos goles a cero del Villarreal en la primera parte, en la que además Lamine Yamal falló un penalti, hacía pensar que cambiar el resultado sería tan difícil como lidiar con el fuerte viento que soplaba en el Camp Nou.

Pero ante la adversidad, la mejor receta llevó el nombre de Pedri. Fue el cerebro del equipo: siempre buscaba la mejor opción, aguantaba el balón cuando era necesario, buscaba a De Jong si la salida desde atrás parecía arriesgada y animaba a sus compañeros en ataque a perforar la portería rival.

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Los números destacados de Pedri ante el Villarreal

De sus botas salió el centro que Gerard Martín convirtió en gol en el minuto 58 para recortar distancias (1-2). Pero Pedri no se limitó a generar ocasiones: el futbolista canario terminó el encuentro con el mejor registro de recuperaciones (10) y fue quien más pases completó en el último tercio del campo (28).

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El dorsal 8 del Barcelona también participó en la jugada que acabó en el 2-2. Después de que Raphinha recuperara el balón, Pedri le devolvió un fuerte pase raso al propio Raphinha para iniciar el contragolpe. Luego, el brasileño cedió el balón a Lamine, que a su vez lo hizo pasar con habilidad entre cinco defensores y lo sirvió con maestría a Fermín para que este firmara el empate con facilidad.

Pedri no marcó, pero no le hizo falta para ser elegido mejor jugador del partido. Tras la contribución decisiva del defensor del Villarreal Pau Navarro, expulsado por doble amarilla y autor además del gol en propia puerta que dejó el 3-2, Pedri se adueñó del juego.

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Condujo al equipo durante largas fases de posesión y evitó que corriera el riesgo de perder el balón. Así, el Barcelona completó la misión más difícil, darle la vuelta al marcador en apenas 10 minutos, para cerrar otra jornada como líder de LaLiga. Y Pedri no iba a dejar escapar todo eso.