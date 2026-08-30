El Leverkusen entra con fuerza en la carrera por el fichaje de una estrella del Barcelona

El Bayer Leverkusen ha entrado con fuerza en la carrera por fichar a uno de los jugadores del Barcelona durante el actual mercado de fichajes estival.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, afronta días decisivos para resolver su futuro, en medio de la fuerte entrada del Bayer Leverkusen en la carrera por su fichaje, además de la continua presión del Besiktas para hacerse con sus servicios durante los últimos días del periodo de traspasos.

Marc Casadó tiene 22 años y espera resolver su futuro en los últimos días del mercado de fichajes.

El centrocampista del Barcelona es uno de los jugadores que podrían abandonar las filas del conjunto catalán durante la última etapa del periodo de traspasos.

El destino alemán parece atractivo para Casadó, ya que el proyecto del Leverkusen encaja con las características del centrocampista formado en la academia de La Masia, tanto por su apuesta por los jugadores jóvenes como por una filosofía de juego que guarda ciertas similitudes con el estilo del Barcelona.

Además, el equipo alemán está dirigido esta temporada por Carles Martínez, el técnico catalán que afronta su primera temporada al frente del cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, y que conoce bien a Casadó, así como sus etapas de formación en la academia del Barcelona.

Este factor podría representar un elemento de atracción especial para el centrocampista a la hora de valorar la oferta.

El Leverkusen se presenta así como una opción interesante para Casadó, quien podría encontrar en Alemania un equipo en pleno crecimiento y capaz de otorgar un papel destacado a los jóvenes talentos.

Este escenario permitiría al jugador formado en la academia del Barcelona continuar su desarrollo en una competición de primer nivel como la Bundesliga.

El Besiktas, por su parte, mantiene la presión para incorporar al centrocampista, ya que el equipo turco, junto al Leverkusen, es el club que muestra un interés más serio por hacerse con los servicios de Casadó durante la última etapa del mercado de fichajes.

La Premier League también ha registrado movimientos para sondear la situación del jugador, ya que varios clubes se han interesado por su situación, entre ellos el Everton, aunque este interés no se ha traducido hasta ahora en una oferta que permita hablar de negociaciones avanzadas.



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