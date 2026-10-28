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El Lens ha prohibido a sus propios aficionados desplazarse al derbi de la Ligue 1 del viernes contra el Lille al considerar que el comportamiento peligroso en el campo del Club Brujas «cruzó una línea roja». La decisión llega después de que la UEFA prohibiera al equipo francés vender entradas a sus aficionados para los partidos de Champions League a domicilio contra el RB Leipzig y el Liverpool, tras resultar heridos en Bélgica varios aficionados con discapacidad y un auxiliar de seguridad por el uso de pirotecnia.

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El Lens prohíbe a sus aficionados acudir al derbi ante el Lille

El Lens ha prohibido a sus propios aficionados desplazarse al Derbi del Norte del viernes ante el Lille tras los incidentes en las gradas durante su derrota en la Champions League frente al Club Brugge. Perdió 3-0 en Bélgica el 21 de octubre y, desde entonces, la UEFA ha sancionado a sus aficionados por encender y lanzar material pirotécnico y causar daños en el estadio.

El organismo rector también ha prohibido al Lens vender entradas a sus aficionados para sus próximos desplazamientos de Champions League a los campos del RB Leipzig y el Liverpool. El club ya había advertido a sus seguidores de que pesaba sobre él una sanción suspendida que le impedía vender entradas para partidos europeos a domicilio, y esa sanción se ha hecho ahora efectiva.

Aficionados con discapacidad y un auxiliar de seguridad, heridos

En un comunicado publicado el miércoles, el Lens reveló que «aficionados con discapacidad del club resultaron heridos directamente» por el material pirotécnico lanzado durante el partido en Brujas. Un auxiliar de seguridad del encuentro también resultó herido. El club dejó claro que lo ocurrido en la grada visitante fue mucho más allá de lo que estaba dispuesto a tolerar.

«Esta situación va mucho más allá de las exhibiciones que a veces acompañan las manifestaciones de los aficionados en las gradas», señaló el comunicado. «Se ha cruzado una línea roja. Esa línea no era implícita. El club y los grupos de aficionados la habían definido conjuntamente tras las conversaciones mantenidas la temporada pasada… Los compromisos asumidos conjuntamente entonces se basaban en un principio sencillo: nunca debe ponerse en peligro la seguridad de las personas ni de quienes participan en el partido».

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El Lens busca sancionar y prevenir

Por ello, el Lens no venderá entradas a sus propios aficionados para el duelo del viernes por la noche en el Stade Pierre-Mauroy, que dispone de 2.000 localidades para la afición visitante en los partidos de la Ligue 1. Apenas 27 kilómetros separan a los dos clubes en el norte de Francia, y mantienen una intensa rivalidad.

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«El club considera que se ha hecho caso omiso del sentido de la responsabilidad con el que todos se comprometieron», añadió el comunicado. «Esta decisión persigue un doble objetivo: sancionar y prevenir». El Lens admitió que la medida causaría una gran decepción entre sus aficionados, pero insistió en que no estaba dispuesto «a arriesgarse a que se produzcan nuevos disturbios».

Qué le espera al Lens

El Lens llega al derbi séptimo en la Ligue 1, mientras que el Lille ocupa la tercera posición, por lo que el encuentro del viernes tiene una gran importancia en la zona alta de la tabla.

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El club, que acabó segundo la temporada pasada y ganó su primera Copa de Francia, también deberá afrontar sus próximos desplazamientos de Champions League a los campos del RB Leipzig y el Liverpool sin el apoyo de sus aficionados.



