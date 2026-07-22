El lenguaje del dinero traslada al descartado del Al-Hilal desde el Al-Ittihad hasta el Al-Ahli

El Al-Ahli está a pocos pasos de cerrar un nuevo fichaje durante el mercado de fichajes de verano, adelantándose a su vecino y rival tradicional, el Al-Ittihad.

El diario saudí "Al-Youm" señaló que Abdullah Radif, exdelantero del Al-Hilal, está cerca de fichar por el Al-Ahli, tras fracasar su traspaso al Al-Ittihad durante el actual periodo de fichajes de verano.

El Al-Hilal anunció la salida definitiva de Abdullah Radif de sus filas, después de 5 años desde su ascenso al primer equipo, durante los cuales fue cedido a los clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ittifaq y Al-Fayha.

El diario saudí explicó que Radif ya había llegado a un acuerdo con el Al-Ittihad para incorporarse a sus filas en el actual mercado de verano, con un contrato de 3 temporadas, durante las cuales percibiría 27 millones de riales, a razón de 9 millones por temporada.

Sin embargo, el Al-Ittihad volvió a comunicar al jugador de 23 años que no disponía de la liquidez financiera necesaria para cerrar la operación, lo que detuvo el traspaso.

Debido al fracaso del traspaso al Al-Ittihad, Abdullah Radif se dirige a aceptar la anterior oferta que había recibido del Al-Ahli, con el fin de incorporarse a sus filas de forma gratuita durante el actual periodo de fichajes de verano.

Se espera que Radif sea el tercer delantero del Al-Ahli, compitiendo con el brasileño Ricardo Matías, por detrás del inglés Ivan Toney y del saudí Firas Al-Buraikan.

Cabe recordar que la última experiencia del joven delantero saudí fue con el Al-Fayha durante la segunda mitad de la temporada pasada, en la que solo disputó 8 partidos, sin marcar ningún gol, mientras que dio dos asistencias.