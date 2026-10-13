El lenguaje corporal lo dice todo: ¿planean los jugadores del Manchester City marcharse?

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El riesgo de descenso persigue al club

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El futuro de los jugadores del Manchester City sigue rodeado de incertidumbre, ante el riesgo de que el club reciba sanciones severas tras haber sido declarado culpable recientemente de infringir la normativa financiera de la Premier League.

El diario "The Sun" se preguntó: ¿están las estrellas del Manchester City dispuestas a marcharse del club?

El Manchester City fue declarado culpable de cometer 114 infracciones de la normativa financiera de la Premier League. El club niega haber cometido ninguna irregularidad y ha apelado la decisión.

Se han multiplicado los informes que especulan sobre el futuro de los jugadores del Manchester City en caso de que se confirme la condena al club y se le imponga un castigo severo, que podría llegar hasta el descenso.

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Según el experto en lenguaje corporal Darren Stanton, la situación es frágil, ante los cambios en las reacciones de los jugadores.

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En declaraciones recogidas por el periódico inglés, afirmó: "Los jugadores de este nivel son como caballos de carreras de pura raza; pueden tener un carácter muy cambiante y las circunstancias pueden variar con rapidez".

Y añadió: "Uno de los mejores jugadores puede estar un día totalmente centrado en el equipo y al día siguiente llamar a su agente para decirle: sácame de aquí".

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Continuó: "No creo que pase mucho tiempo antes de que alguien, o un grupo conspirador, se descubra y nos dé una idea de lo que está ocurriendo realmente".

Durante el parón internacional, Iliman Ndiaye, jugador del City, habló de su anterior club, el Marsella, lo que sugiere que su relación aún no ha terminado.

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Por otro lado, a Erling Haaland, delantero del Manchester City, se le prohibió hablar con la prensa la noche en que se emitió el veredicto.

Pero tras la victoria en Anfield ante el Liverpool, el noruego dijo: "En momentos así se trata de mantenerse fuertes mentalmente y permanecer unidos. Lo que podemos hacer es jugar buen fútbol y luchar juntos. Es lo único que podemos hacer".

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"Juntos son muy fuertes"

Pero Stanton se preguntó cuánto tiempo podrán mantener un frente unido.

Stanton dijo: "Juntos son muy fuertes, pero ¿empezarán algunos jugadores dentro del equipo a señalar con el dedo, a desafiar y a imponer sus propias agendas? Estamos tratando con espíritus muy sensibles y de carácter cambiante".

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Y agregó: "A este nivel, ya se trate de pilotos de Fórmula 1 o de futbolistas de la Premier League, tiene que existir cierta dosis de autoprotección".

Continuó: "Pertenecer a un equipo es algo bueno, pero al final cada uno es responsable de sí mismo en ciertos aspectos. Nadie se hundirá con el barco si siente que eso le va a perjudicar".

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Y volvió a preguntarse: "¿Se unirán, o la crisis será el detonante de la falta de cohesión?".

Durante el parón de tres semanas, el noruego Haaland y Rúben Dias, jugador de la selección de Portugal, fueron vistos manteniendo una conversación muy discreta después de su partido de la Liga de Naciones de la UEFA, aunque no hay forma de saber si hablaban del futuro del club.

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Un momento de duda para los jugadores del Manchester City

Stanton cree que los jugadores del Manchester City han llegado a un "momento de duda", en el que ni siquiera la victoria puede resolver todo lo que ocurre entre bastidores.

Dijo: "Incluso si ganan, sigue habiendo muchos mecanismos y piezas en movimiento entre bastidores. Eso les da una sensación de cohesión como equipo para trabajar juntos por la victoria, pero creo que el asunto va mucho más allá y no es tan sencillo como limitarse a ganar".

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El Manchester City recibe al Paris Saint-Germain mañana miércoles en su primer partido como local desde que se emitió el veredicto.

Pero Stanton cree que hay mucho más que lo que sucede sobre el césped en la Liga de Campeones.

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Desde el punto de vista de Stanton, los aficionados más observadores deben buscar cambios en el lenguaje corporal habitual de los jugadores del City y comprobar si coincide con lo que dicen.

Anfield deja al descubierto lo oculto

Los aficionados del Liverpool desencadenaron una oleada de protestas en las gradas de Anfield, mientras el club optaba por una lista de reproducción musical a través de los altavoces.

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La afición visitante no se echó atrás y se burló de sus anfitriones con cánticos de temática bananera según los cuales "habían sufrido un ataque feroz por parte de los tramposos".

Pero Stanton cree que las risas pueden esconder una mayor preocupación, y dijo: "Pasando al tema de las risas de la afición, eso no significa necesariamente que se lo tomen a la ligera o que lo ignoren".

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Valentía falsa

Y añadió: "A veces la gente muestra una valentía falsa poniendo buena cara, pero eso no quiere decir que no exista mucha inquietud a un nivel mucho más profundo".

Continuó: "Esto se esperaba desde hace mucho tiempo, así que será interesante ver cómo cambia y evoluciona el lenguaje corporal. Es como una partida de ajedrez: si mueves una pieza, ¿cuál es el resultado para las piezas que la rodean?".

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Y agregó: "Un equipo de fútbol tiene un ecosistema, muy parecido al de la selva tropical. Un solo cambio a nivel directivo puede tener un efecto profundo en el resto del equipo, en la afición y en la percepción de los medios de comunicación".