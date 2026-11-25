Khun Top pone fin al proceso de venta
Khun Top confirmó la decisión en una carta abierta a los aficionados del Leicester City publicada en la web del club. En ella explicó que un «proceso estructurado» para encontrar inversores había terminado sin acuerdo. «Hace poco iniciamos un proceso estructurado para estudiar si una nueva inversión o un cambio de propiedad podría ser lo adecuado para el club», escribió.
Y continuó: «Esas conversaciones no han dado lugar a un acuerdo y he decidido poner fin al proceso para que podamos volver a centrarnos en el trabajo necesario para sacar adelante al club».
Sin compradores por más de 200 millones de libras
Un folleto de venta elaborado por Citigroup fijaba el precio del club en más de 200 millones de libras, según BBC Sport. El Leicester, que fue puesto en venta tras caer a la tercera categoría, nunca había reconocido públicamente el proceso.
Khun Top, cuya familia es propietaria del Leicester City a través de King Power desde 2010, declaró: «Para mi familia y para mí, el Leicester City ha sido una parte importante de nuestras vidas durante muchos años. Hemos vivido juntos momentos extraordinarios y otros muy difíciles, y sentimos un profundo vínculo con la ciudad y sus habitantes».
Davies dejará su cargo
La carta también confirmó que el consejero delegado Kevin Davies dejará su cargo a principios del mes que viene, menos de un año después de asumirlo en marzo tras una reorganización de la directiva. Kamonthip Netthanomsak, responsable de la dirección general, se hará cargo de las operaciones comerciales del club junto al actual equipo directivo hasta que se nombre a un nuevo consejero delegado.
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Khun Top añadió: «La situación financiera del club sigue siendo segura gracias al apoyo de King Power, que continuará mientras trabajamos para dar al Leicester City una base más sostenible».
La atención se centra en la reconstrucción en League One
El campeón de la Premier League de 2016, que también recibió una deducción de puntos la temporada pasada por infringir las normas de gasto, debe ahora reconstruirse bajo sus actuales propietarios.
El equipo de Russell Martin confía en que la estabilidad fuera del campo le ayude a luchar por el ascenso de vuelta a la Championship.