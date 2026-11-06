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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha pedido a sus jugadores que aprovechen su gran actuación europea de entre semana como punto de partida para ganar regularidad en las competiciones nacionales. En la previa de un duelo de gran importancia contra el Aston Villa, Carrick también reflexionó sobre la enorme influencia de Sir Alex Ferguson mientras el club celebra un hito importante del legendario escocés.

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Homenaje a la dinastía Ferguson

El ambiente en Old Trafford este fin de semana estará cargado de nostalgia: el Manchester United conmemora los 40 años desde que Sir Alex cruzó por primera vez las puertas del Teatro de los Sueños. Al hablar con los medios sobre la huella perdurable del legendario entrenador, Carrick destacó enseguida cómo la llegada del escocés en noviembre de 1986 cambió para siempre el rumbo del club. «Como club de fútbol, sin duda es algo que merece la pena celebrar. Esta semana se cumplen 40 años desde que llegó aquí», explicó el técnico del United.

«Probablemente ahora tengo una relación más estrecha con él y hablo más con él que cuando jugaba. Desde que llegó aquí, su influencia en mí como persona ha sido inmensa». Para honrar de verdad esa historia, Carrick cree que su equipo debe encontrar la fórmula para mantener el éxito en el tiempo, en lugar de depender de destellos esporádicos de brillantez.

La gestión de la plantilla tras el emocionante partido ante la Roma

Aunque parte de la atención se centra en el pasado, la preocupación inmediata de Carrick es una plantilla que compagina la euforia de una remontada en la Champions League con la dura realidad de una lista de lesionados cada vez más larga. El entrenador confirmó un contratiempo importante para sus opciones en el centro del campo al revelar que Carlos Baleba estará un tiempo de baja.

El joven sufrió una lesión durante la emocionante victoria por 3-2 ante la Roma y se espera que esté varias semanas de baja. Su regreso no parece probable hasta después del próximo parón internacional. Las noticias sobre Patrick Dorgu fueron algo más optimistas: «Poco a poco está recuperando» la forma tras perderse siete partidos, aunque su participación ante el Villa dependerá de las últimas evaluaciones.

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Al recordar la victoria entre semana que encendió a la afición de Old Trafford, Carrick procuró que sus jugadores no se relajaran tras la euforia de la remontada europea. Describió el resultado como «un hecho aislado» e insistió en que el trabajo duro no ha hecho más que empezar si el equipo quiere escalar posiciones en la Premier League. «Marcamos algunos goles de la nada. Creo que jugamos muy bien y merecimos ganar el partido. Todavía no hemos conseguido nada. Es un momento concreto que debemos aprovechar para seguir avanzando. Necesitamos más momentos así, sin duda», declaró a los medios.

El apoyo de Solskjaer y el camino por delante

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La conversación también giró en torno a otra antigua figura del United, Ole Gunnar Solskjaer, que recientemente expresó ante los medios noruegos su apoyo a que Carrick dirija el club a largo plazo. Pese a las especulaciones sobre su continuidad definitiva en el banquillo, Carrick siguió centrado en la tarea que tiene por delante, aunque habló con cariño de su antiguo compañero y, como él, ganador del triplete de 1999.

El actual entrenador del United reconoció que no había visto personalmente la entrevista, pero se alegró de recibir el apoyo de alguien que entiende mejor que casi nadie las presiones particulares del puesto en el United. Expresó su deseo de que Solskjaer vuelva a entrenar en un futuro próximo y lo describió como una «persona fantástica» que le conoce mejor que casi cualquier otra persona del mundo del fútbol.