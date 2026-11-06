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Mohamed Saeed
Traducido por

¡El legado de Alex Ferguson, en el punto de mira! Michael Carrick reflexiona sobre el legendario técnico mientras el Manchester United se prepara para el duelo ante el Aston Villa

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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha pedido a sus jugadores que aprovechen su gran actuación europea de entre semana como punto de partida para ganar regularidad en las competiciones nacionales. En la previa de un duelo de gran importancia contra el Aston Villa, Carrick también reflexionó sobre la enorme influencia de Sir Alex Ferguson mientras el club celebra un hito importante del legendario escocés.

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Homenaje a la dinastía Ferguson

El ambiente en Old Trafford este fin de semana estará cargado de nostalgia: el Manchester United conmemora los 40 años desde que Sir Alex cruzó por primera vez las puertas del Teatro de los Sueños. Al hablar con los medios sobre la huella perdurable del legendario entrenador, Carrick destacó enseguida cómo la llegada del escocés en noviembre de 1986 cambió para siempre el rumbo del club. «Como club de fútbol, sin duda es algo que merece la pena celebrar. Esta semana se cumplen 40 años desde que llegó aquí», explicó el técnico del United.

«Probablemente ahora tengo una relación más estrecha con él y hablo más con él que cuando jugaba. Desde que llegó aquí, su influencia en mí como persona ha sido inmensa». Para honrar de verdad esa historia, Carrick cree que su equipo debe encontrar la fórmula para mantener el éxito en el tiempo, en lugar de depender de destellos esporádicos de brillantez.

La gestión de la plantilla tras el emocionante partido ante la Roma

Aunque parte de la atención se centra en el pasado, la preocupación inmediata de Carrick es una plantilla que compagina la euforia de una remontada en la Champions League con la dura realidad de una lista de lesionados cada vez más larga. El entrenador confirmó un contratiempo importante para sus opciones en el centro del campo al revelar que Carlos Baleba estará un tiempo de baja.

El joven sufrió una lesión durante la emocionante victoria por 3-2 ante la Roma y se espera que esté varias semanas de baja. Su regreso no parece probable hasta después del próximo parón internacional. Las noticias sobre Patrick Dorgu fueron algo más optimistas: «Poco a poco está recuperando» la forma tras perderse siete partidos, aunque su participación ante el Villa dependerá de las últimas evaluaciones.

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Al recordar la victoria entre semana que encendió a la afición de Old Trafford, Carrick procuró que sus jugadores no se relajaran tras la euforia de la remontada europea. Describió el resultado como «un hecho aislado» e insistió en que el trabajo duro no ha hecho más que empezar si el equipo quiere escalar posiciones en la Premier League. «Marcamos algunos goles de la nada. Creo que jugamos muy bien y merecimos ganar el partido. Todavía no hemos conseguido nada. Es un momento concreto que debemos aprovechar para seguir avanzando. Necesitamos más momentos así, sin duda», declaró a los medios.

El apoyo de Solskjaer y el camino por delante

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La conversación también giró en torno a otra antigua figura del United, Ole Gunnar Solskjaer, que recientemente expresó ante los medios noruegos su apoyo a que Carrick dirija el club a largo plazo. Pese a las especulaciones sobre su continuidad definitiva en el banquillo, Carrick siguió centrado en la tarea que tiene por delante, aunque habló con cariño de su antiguo compañero y, como él, ganador del triplete de 1999.

El actual entrenador del United reconoció que no había visto personalmente la entrevista, pero se alegró de recibir el apoyo de alguien que entiende mejor que casi nadie las presiones particulares del puesto en el United. Expresó su deseo de que Solskjaer vuelva a entrenar en un futuro próximo y lo describió como una «persona fantástica» que le conoce mejor que casi cualquier otra persona del mundo del fútbol.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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