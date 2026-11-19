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El Leeds United se dispone a abrir conversaciones para renovar al centrocampista Ao Tanaka mientras cuatro rivales de la Premier League siguen su evolución. Chelsea, Liverpool, Manchester United y Tottenham Hotspur han seguido al internacional japonés de 28 años tras sus destacadas actuaciones en Elland Road.

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Daniel Farke impulsa la renovación

Según TEAMtalk, los responsables del Leeds quieren asegurar el futuro a largo plazo de Tanaka, al que le quedan poco más de 18 meses de contrato, mientras el interés de otros clubes amenaza con complicar sus planes. Fichado del Fortuna Düsseldorf por 2,9 millones de libras (3,5 millones de euros) en el verano de 2024, brilló en la campaña del ascenso antes de adaptarse al fútbol de primera división. El entrenador, Farke, ha impulsado la oferta después de que Tanaka fuera titular en ocho de los 10 partidos de liga del Leeds esta temporada.

Los datos llaman la atención de los responsables de fichajes en Inglaterra

Tanaka tuvo algunas dificultades de adaptación a la máxima categoría al comienzo de la pasada temporada, y el propio centrocampista, muy exigente consigo mismo, admitió que en ocasiones le había fallado la concentración. Desde entonces, se ha convertido en un jugador indiscutible, muy valorado tanto por el cuerpo técnico como por la afición. Reforzó esa reputación durante el parón internacional con una actuación sobresaliente en la victoria de Japón por 3-2 sobre Brasil , en la que destacó frente a Bruno Guimaraes, del Arsenal, y Andrey Santos, del Manchester United.

El informe señala que los sistemas de análisis de datos de los clubes han identificado al mediocentro defensivo como una de las opciones más destacadas del fútbol inglés por su serenidad bajo presión y su capacidad para dirigir el juego con balón desde posiciones retrasadas. El Manchester United y el Tottenham lo incluyeron en sus listas de posibles fichajes para el verano antes de optar por otras alternativas, pero siguen teniendo presentes sus cualidades. Chelsea y Liverpool también lo han seguido esta campaña mientras evalúan sus planes de fichajes para el centro del campo.

Los clubes del continente se suman al interés por Tanaka

El interés por el centrocampista de gran calidad técnica se extiende al continente, y el medio revela que el Mónaco, de la Ligue 1, está impresionado con su rendimiento. El club francés ya estudia opciones a largo plazo para el relevo en el centro del campo de cara a 2027, cuando podría verse en la necesidad de sustituir a Lamine Camara.

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Varios clubes de la Bundesliga también han tomado nota de su rápida progresión desde que salió de Alemania. La publicación añade que el RB Leipzig consideró fichar a Tanaka durante el verano antes de optar por Neil El Aynaoui, de la Roma. El vínculo cobra especial interés por los lazos de propiedad compartida entre el Leeds y el Leipzig.

El arraigo de Tanaka alimenta las esperanzas del Leeds

Con varios pretendientes atentos de cara a los próximos mercados de fichajes, el Leeds podría tener que acelerar las conversaciones con Tanaka y sus representantes para cerrar un acuerdo. El centrocampista, muy querido por la afición, está asentado en la zona, le encanta jugar en el club y agradece cómo este cuida de sus padres cuando lo visitan. Recompensar a un jugador tan constante sigue siendo la prioridad clara de la directiva.