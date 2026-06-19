El Leeds United busca sorprender y considera fichar a un jugador con 82 partidos en la Liga de Campeones

El Leeds United busca fichar a Julian Brandt, informó el viernes Graham Smyth, periodista del Yorkshire Evening Post.

El centrocampista alemán, ahora sin contrato, tiene varias ofertas, incluida la de clubes de la Liga de Campeones.

Pese a ello, el Leeds confía en sus opciones y prepara una oferta para el mediocampista de 30 años.





Brandt jugaba en el Borussia Dortmund desde 2019, que lo fichó por 25 millones de euros procedente del Bayer Leverkusen.

En Dortmund disputó 307 partidos, marcó 57 goles y dio 70 asistencias.

En la Champions League disputó 82 partidos y marcó nueve goles.

Con la selección alemana suma 48 partidos; el último en noviembre de 2024, cuando jugó 60 minutos contra Hungría en la Liga de Naciones.











