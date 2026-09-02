El Lecce confirma: «Contactos con el Milan por Tiago Gabriel, esto es por lo que no se hizo»

Stefano Trinchera, responsable del área técnica del Lecce, interviene en rueda de prensa para hacer balance al cierre del mercado de fichajes: "Esta rueda de prensa cierra un mercado intenso y complicado. El mercado, que dura dos meses, complica la vida a todos. Estoy contento porque han llegado futbolistas que encajan bien con nuestras exigencias y nuestro modelo de juego. Son objetivos que queríamos con fuerza. Agradezco al club, al presidente Sticchi Damiani, que ha sido de gran apoyo. Me ha facilitado el camino en todas las situaciones delicadas. Estoy contento con todo lo que hemos hecho en estos meses, hoy nos volcamos de lleno en la gestión diaria. Respiramos aliviados también por esas distracciones que el mercado de fichajes les trae a nuestros futbolistas. Hemos hecho cosas sensatas. Hemos realizado un trabajo importante en las salidas y el ejercicio más difícil ha sido retener a los futbolistas clave. No ha sido fácil. Nuestros futbolistas recibían sondeos cada día, he aguantado firme pensando que a este equipo se le podían hacer tres o cuatro modificaciones para subir el nivel. Así ha sido. Más allá del malestar por la situación de Banda y del traspaso de Ramadani, en nueve undécimos el equipo es el mismo del año pasado. Hemos subido el nivel, y ahora la palabra pasa al campo".





SOBRE TIAGO GABRIEL - "Lo hemos querido con fuerza, estaba en boca de todos. No se daban las condiciones para cerrar una operación ventajosa para el club, somos una entidad sólida que puede permitirse el lujo de no vender a un futbolista importante. Hablé con él y ayer con Jorge Mendes. Hay máxima disposición entre las partes. Habíamos acordado que hablaríamos del contrato al final del mercado si se quedaba. Me gustó la publicación que hizo el chico en Instagram. Es un chico serio, maduro e inteligente, tenía la posibilidad de ir a un gran club que le cambiaba la vida, pero este no era el momento adecuado. Ahora volvemos a arrancar con la máxima atención, en una liga en la que incluso los recién ascendidos han hecho un mercado estelar. Necesitamos pelear con el espíritu adecuado y Tiago será un protagonista".