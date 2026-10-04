El lateral de Portugal sobre Cristiano Ronaldo: ¡No se diferencia de ningún otro jugador!

Nuno Mendes, lateral de la selección de Portugal, dejó clara su postura sobre el regreso de Cristiano Ronaldo a las filas del combinado nacional, al asegurar que las puertas del equipo están abiertas para el capitán de Portugal y para todos los jugadores ausentes, esto tras la victoria sobre Noruega por dos goles a uno en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección portuguesa mantuvo sus resultados positivos en el torneo, después de lograr su segunda victoria sobre Noruega, lo que refuerza su posición en el grupo, en un momento en el que continuaron las preguntas sobre la ausencia de Ronaldo tras la reciente crisis que lo enfrentó con el director técnico Jorge Jesus y su salida de la concentración de la selección.

Nuno Mendes afirmó en declaraciones televisivas tras el partido: "Es normal que demos la bienvenida a cualquier jugador. Estamos contentos con los resultados que hemos conseguido, y si Cristiano regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos y estaremos muy felices de tenerlo con nosotros".

El lateral del Paris Saint-Germain añadió: "Ya sea Cristiano o cualquier otro jugador que esté ausente actualmente, todos son siempre bienvenidos a unirse de nuevo al equipo", en un mensaje claro que confirma que los jugadores de la selección no ven la ausencia de Ronaldo como una crisis dentro del grupo.

Mendes subrayó el estado de unidad que vive la selección portuguesa durante el período actual, al decir: "Somos un grupo unido, y estaremos felices con el regreso de cualquier jugador a las filas de la selección", poniendo fin a las especulaciones sobre la existencia de una división dentro del vestuario de Portugal debido a la ausencia del capitán del equipo.

Las declaraciones de Mendes llegan en un momento en el que la selección portuguesa sigue ofreciendo buenos niveles y resultados en la Liga de Naciones, mientras que el futuro de Ronaldo con el combinado nacional sigue siendo el centro de todas las miradas, especialmente tras la reciente crisis con Jesus, a la espera de lo que depare la próxima etapa y de la fecha del regreso del capitán de Portugal al grupo.