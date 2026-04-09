El jugador, que disputó 141 partidos con el PSV, quiere volver: «Me parecería fantástico»

Érick Gutiérrez quiere volver al PSV, reveló el centrocampista de 30 años del Chivas mexicano en el libro «Viva Futbol» de Jesper Langbroek.

Entre 2018 y 2023 jugó 141 partidos con el PSV y luego regresó a México, donde ha sido internacional en 36 ocasiones.

Aunque su contrato con Chivas vence en 2027, preferiría regresar a Eindhoven: «Volver a jugar unos años en el PSV sería fantástico. Ahora, con toda mi experiencia, puedo aportar más que en mi primera etapa».

«Antes era joven y tenía mucho que aprender; ahora soy más maduro, lo he vivido todo y sigo con hambre de éxito. Espero que en los próximos años se presente la oportunidad de volver», añade.

Lo repite: «Lo pasé genial allí, y mi familia también. Me encantaría volver. Si el club me necesita, saben dónde encontrarme».

En 2026 no ha sido convocado por un conflicto con la directiva.

En su primera etapa con el PSV ganó dos copas y una Johan Cruijff Schaal.