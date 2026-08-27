"El jugador prepara sus maletas": el Liverpool llega a un acuerdo con el París por el fichaje de 140 millones de euros

Liverpool y el París Saint-Germain han llegado a un acuerdo para cerrar un fichaje explosivo valorado en 140 millones de euros, que se convierte en uno de los traspasos más caros de los últimos años.

Liverpool busca reforzar su línea ofensiva para competir por los títulos esta temporada, especialmente tras la salida de su estrella egipcia Mohamed Salah rumbo a la liga turca.

Según el diario "Marca", Bradley Barcola ya ha empezado a hacer las maletas, pues el extremo del Saint-Germain abandonará París en las próximas horas con destino a Inglaterra, para incorporarse oficialmente al Liverpool.

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Se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes, y el jugador se sumará a las filas del Liverpool en la presente temporada.

Los dos clubes mantuvieron negociaciones que se prolongaron durante semanas, en busca de un acuerdo, algo que finalmente se ha logrado.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, anunció la existencia de un acuerdo entre ambos clubes, y que Barcola vestirá la camiseta roja después de que el club inglés abonara una cifra cercana a los 140 millones de euros.

De esta manera, Liverpool contará con el extremo que tanto esperaba para reforzar su ataque, y que sin duda ha conseguido una de las mayores joyas del mercado, además de uno de los traspasos más elevados junto al de Diomandé al Real Madrid.

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