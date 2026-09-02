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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El jugador número 8: un nuevo talento marroquí irrumpe en la liga saudí

Fichajes
H. Essadak
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La Roshan League continúa atrayendo talentos

La Liga Roshn saudí tiene una cita con la aparición de un nuevo talento marroquí durante la actual temporada futbolística 2026-2027.

El periodista de confianza Santi Aouna aseguró que el club saudí Al Fateh está cerca de fichar a Hossam Sadek, mediocentro creativo del club marroquí Union Touarga, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Aouna precisó, en una publicación a través de su cuenta personal en la red social "X", que Sadek se unirá al Al Fateh en calidad de cedido por una temporada, tras alcanzar un acuerdo definitivo con el club marroquí y también con el jugador.

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El futbolista de 21 años será el octavo jugador marroquí en aparecer en la actual temporada de la Liga Roshn, y el tercero en el propio Al Fateh, tras el dúo formado por Marwan Saadane y Mourad Batna.

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Sadek está considerado uno de los talentos con más fuerte proyección en el fútbol marroquí, y juega para el primer equipo del club Union Touarga desde el año 2024.

Cabe recordar que la aparición más destacada de Hossam Sadek fue con la selección de Marruecos sub-20, que logró una gesta histórica al proclamarse campeona de la Copa Mundial Juvenil 2025, donde participó en 5 partidos de un total de 7, sin contribuir con ningún gol.

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