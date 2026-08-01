Ya en el minuto 8 del partido el centrocampista se había lesionado sin intervención de un rival, al parecer se le quedó ligeramente enganchada la rodilla derecha en el césped. Pocos segundos después, Chukwuemeka se sentó sobre el terreno de juego y llamó al cuerpo médico, que a continuación le examinó a fondo la rodilla derecha.

En un primer momento parecía que el internacional austríaco tendría que ser sustituido de inmediato, pero poco después Chukwuemeka regresó de nuevo al campo. Sin embargo, tras algo más de 20 minutos ya no pudo continuar y el jugador de 22 años pidió el cambio; en su lugar entró el nuevo talento del centro del campo Takato Yamamoto. Poco antes, Chukwuemeka se había vuelto a sentar en el suelo y seguía sin correr con total normalidad.

La gravedad de la dolencia se conocerá una vez haya un diagnóstico. Es posible que la sustitución fuera simplemente una medida de precaución.

¿Lesión amarga? Carney Chukwuemeka quiere ganarse un papel más importante en el BVB

Todo esto es amargo de una forma u otra, claro, porque Chukwuemeka acababa de incorporarse a la pretemporada tras unas vacaciones del Mundial prolongadas y quería arrancar de inmediato para poder asumir la próxima temporada un papel mayor en el BVB que en la campaña pasada. El centrocampista, que anteriormente había jugado siempre en categorías inferiores con las selecciones juveniles inglesas, había decidido en marzo cambiar de federación, ya que también es seleccionable con Austria.

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El jugador del Dortmund también logró entrar en la convocatoria mundialista del combinado de la Federación Austríaca, y en el Mundial de Norteamérica participó como revulsivo en tres de los cuatro partidos del torneo de Austria. En la derrota por 0-3 en los dieciseisavos de final ante España, posterior campeona del mundo, a comienzos de julio, había entrado en la segunda parte.

Los amistosos del BVB en Japón, marcados por las sustituciones tempranas

Chukwuemeka había llegado en su día a Dortmund a comienzos de 2025 con problemas de rodilla, pero en la pasada temporada logró controlar bastante bien sus problemas físicos recurrentes. Entre todas las competiciones, el vienés de nacimiento sumó 38 partidos en 2025/26, en los que firmó tres goles y dos asistencias.

Mientras tanto, la expedición del BVB regresará a Dortmund tras el amistoso contra Tokyo; entre semana, el Borussia se había medido a otro equipo de la primera división japonesa, el Cerezo Osaka. Sin embargo, el partido fue un completo desastre desde la perspectiva del BVB: perdió 0-1 tras una actuación decepcionante y, además, ya entonces hubo otra sustitución por lesión, la de Filippo Mane. El joven central tenía problemas musculares en el muslo, aunque no parece que la lesión fuera demasiado grave. Aun así, Mane no entró en la convocatoria del Dortmund para el partido ante Tokyo.

El partido del sábado al mediodía, hora alemana, tuvo que interrumpirse brevemente tras algo más de media hora. Una lluvia torrencial de tipo monzónico y una alerta por tormenta eléctrica en el lugar obligaron al equipo arbitral a tomar esa medida, tras lo cual ambos equipos se retiraron primero a los vestuarios. No obstante, después de aproximadamente media hora de interrupción, el amistoso pudo reanudarse.