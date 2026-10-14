El jugador más destacado del Feyenoord, eufórico tras la victoria ante el Como: «¡Me siento sencillamente genial!»

Givairo Read está muy satisfecho tras la victoria por 3-2 del Feyenoord ante el Como. El lateral derecho de 20 años, que llevó el brazalete de capitán tras el descanso, dice sentirse «fenomenal». «Consigues que la afición se sume y entonces prácticamente nadie puede pararte en De Kuip».

«Sin duda, ha sido otra noche mágica», cuenta Read ante las cámaras de Ziggo Sport. «Creo que hicimos un buen partido. La afición, sí... ¡Me siento fenomenal! La verdad es que no tengo palabras. Estoy muy contento».

«Creo que al principio hicimos lo que teníamos que hacer. Al comienzo nos costaba presionar y tuvimos que encontrar la manera. Pero al final lo conseguimos y estuvimos muy bien con el balón, creo».

El Feyenoord empezó perdiendo por un gol de Assane Diao, que había sido objetivo del club. Dos minutos después, Gjivai Zechiël marcó el empate con un potente disparo. En la segunda parte, Anis Hadj Moussa marcó y, posteriormente, Robert Sánchez hizo el 3-1 en propia puerta.

El 3-2 de Tasos Douvikas, exdelantero del FC Utrecht, llegó demasiado tarde para el Como. «Disputamos muchos duelos», continúa Read. «Consigues que la afición se sume y entonces prácticamente nadie puede pararte en De Kuip».

El Feyenoord atraviesa una gran racha. Tras la derrota ante el FC Barcelona (5-1), ganó sus cuatro partidos siguientes, incluido el disputado contra el Como. «Esto dice mucho», responde Read al preguntarle qué significa que el Feyenoord también esté mostrando su nivel en la Liga de Campeones. «Estamos en un buen momento y nos sentimos muy bien. Ahora tenemos que recuperarnos bien, porque el sábado está cerca». El Feyenoord visitará al Telstar el sábado por la noche.

«Me siento bien. Mi cuerpo está mucho mejor que la temporada pasada. Eso lo llevo al campo y estoy muy contento», afirma Read, que recibió el brazalete de capitán después de que Luciano Valente tuviera que abandonar el partido por lesión. Read tampoco sabe qué le ocurre exactamente al centrocampista.



