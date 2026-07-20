El jugador estrella del Feyenoord sorprende con un mensaje inesperado sobre Robin van Persie

Anis Hadj Moussa sorprendió este lunes al mostrar su apoyo a Robin van Persie. El delantero del Feyenoord publicó en sus historias de Instagram una foto con el exentrenador y un corazón. Es la primera vez que el argelino se pronuncia, más de un mes y medio después de la destitución.

La publicación llega en un momento llamativo: desde que el Feyenoord destituyó a Van Persie el 7 de junio, tras una evaluación interna, el plantel había permanecido en silencio. La historia de Instagram del extremo es, por tanto, una de las pocas muestras públicas de apoyo de un jugador del Feyenoord tras la salida del entrenador.

Tres días después del cese, Tsuyoshi Watanabe fue el primero en reaccionar. El defensa japonés admitió que le costaba aceptar la marcha de Van Persie, en quien siempre confió.

«Me parece muy triste su destitución», afirmó Watanabe. «Siempre me dio mucha confianza, al igual que Ayase (Ueda). Hemos vivido momentos buenos y malos, pero al final quedamos segundos y nos clasificamos para la Liga de Campeones».

Pregunta sobre Van Persie interrumpida en el Feyenoord Fandag

El sábado, en el Feyenoord Fandag, un niño preguntó a Sem Steijn y Luciano Valente por la salida de Van Persie y la llegada de Giovanni van Bronckhorst.

Antes de que pudieran responder, el jefe de prensa del Feyenoord intervino: «Vamos a saltarnos esta pregunta. Entiendo tu curiosidad, pero ha sido difícil para todos; debemos seguir adelante». Steijn elogió la pregunta y Valente asintió.



