El jugador estrella del Ajax se negó a darle la mano a Zerrouki: «Es un tipo difícil»

Mika Godts se negó a dar la mano a Ramiz Zerrouki al término del partido entre el Ajax y el FC Twente del pasado sábado, según ha declarado Leon ten Voorde, seguidor del FC Twente, en el podcast «De Ballen Verstand» de Tubantia.
El sábado por la noche, el Ajax se vio rápidamente con un 0-1 en contra en su propio Johan Cruijff ArenA. Mats Rots pudo recorrer todo el campo, tras lo cual Zerrouki colocó el balón por detrás de Maarten Paes.
El Ajax recortó distancias gracias a Wout Weghorst, que culminó un buen ataque, pero al final acabó perdiendo. Sam Lammers cabeceó un balón hacia Bart van Rooij, que se quedó solo ante el portero y remató con habilidad.
En la segunda parte, Godts cometió una falta sobre Zerrouki, algo que no le sentó nada bien al centrocampista argelino. «Hubo un altercado en el campo», comienza Ten Voorde.
«Normalmente, los jugadores se reconcilian al terminar el partido: se pasa página. Pero esta vez no. Godts se negó a hacerlo. Es un tipo difícil. Un chico raro, pero que sabe jugar muy bien al fútbol», concluye.
Godts dio el pase de gol a Weghorst el sábado por la noche, con lo que ya suma diez asistencias esta temporada. Además, él mismo ha marcado catorce goles.