El jugador estrella del Ajax rechaza una entrevista con ESPN tras la humillante derrota ante el Twente

Wout Weghorst no quiso aparecer ante las cámaras de ESPN el sábado por la noche, según ha declarado Wouter Bouwman en directo en el programa De Eretribune.

El delantero del Ajax marcó el gol del empate en la derrota por 1-2 ante el FC Twente, tras un pase de Mika Godts, pero fue sustituido poco después del descanso. Su sustituto fue Don-Angelo Konadu.





Durante su sustitución, se le notaba visiblemente molesto por tener que abandonar el campo. Al llegar a la banda, se negó a dar la mano al entrenador interino Óscar García.

Al término del partido, Cristian Willaert quiso entrevistar a Weghorst, pero el internacional de la selección holandesa se negó.

«Weghorst no quiere aparecer ante nuestra cámara», comentó Bouwman al respecto. El capitán Steven Berghuis sí habló con Willaert. Fue muy claro sobre el juego del Ajax.

«Simplemente no fue lo suficientemente bueno hoy. El plan estaba ahí, las ocasiones también, pero no las aprovechamos. Entonces, simplemente no te lo mereces. El FC Twente fue mejor que nosotros. Sobre todo en la segunda parte».